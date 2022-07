Sáng 6/7, 29 học sinh lớp 12 ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP.HCM) vượt qua 40 phút ngồi đò, tới điểm thi Trường THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ) chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra vào sáng mai (7/7).



Lên đò đi dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Theo thầy Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An, các em học sinh ở xã đảo Thạnh An phải di chuyển ra đất liền để dự thi bằng đò, thời gian khoảng 40 phút. Do đó, sáng nay trường đã bố trí cho các em đi sớm, kịp thời cho việc làm thủ tục dự thi vào buổi chiều.

Các thí sinh đặc biệt của TP.HCM trên chuyến đò vào đất liền tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: A.X

Ngoài ra, để thuận tiện cho học sinh, nhà trường đã bố trí nơi lưu trú, ăn uống, nghỉ ngơi ngay tại Trường THCS Bình Khánh (gần điểm thi Trường THPT Bình Khánh). Đợt thi này, nhà trường cử thêm 4 giáo viên đi cùng để hỗ trợ, chăm lo cho các em trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Cũng theo thầy Ngọc, 29 học sinh lớp 12 năm nay là lứa học sinh thứ 4 của Trường THCS-THPT Thạnh An bước vào kỳ thi THPT năm 2022.

Các thí sinh của xã đảo Thạnh An sẽ di chuyển 40 bằng đò sang đất liền. Anh: A.X

"Đây là kỳ thi rất quan trọng với các em lớp 12, là cánh cửa cuối cùng của thời kỳ phổ thông và bước sang trang mới trong cuộc đời. Kỳ thi này cũng chứa đựng rất nhiều kỳ vọng của gia đình, sự tin tưởng của thầy cô, nhà trường. Do đó, thời gian qua nhà trường đã cố gắng hết sức để ôn tập, củng cố kiến thức và chăm lo một cách tốt nhất cho các em trước, trong và sau kỳ thi. Đến thời điểm hiện tại, các thí sinh của trường đều tự tin bước vào kỳ thi, các em đùa nhau rằng, đậu đại học thì vẫn là chưa bằng ai, nhưng nếu trượt đại học thì cả đảo ai cũng biết", thầy Ngọc chia sẻ.



Tự tin dự thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, 29 học sinh của Trường THCS-THPT Thạnh An sẽ thi tại hai điểm thi Trường THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ). Đây là các thí sinh đặc biệt, điều kiện di chuyển khó khăn.

Để hỗ trợ các em tham gia dự thi, trước khi lên đò vào đất liền, các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Thạnh An và các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ tại xã đảo Thạnh An đã trao tặng 29 phần quà gồm nước uống, sữa, khẩu trang, bút bi.

Các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Thạnh An và các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ tại xã đảo Thạnh An chuẩn bị quà cho sĩ tử trước khi vào đất liền dự thi. Ảnh: CĐGV

Đại úy Bùi Đức Sang, Chính trị viên phó đồn Biên phòng Thạnh An cho biết, ông rất xúc động khi thấy các học sinh lên đò để vào đất liền dự thi. Là học sinh ở vùng xã đảo, các em chịu nhiều thiệt thòi so với bạn bè trong thành phố. Để đi thi, các em phải đi trước, về sau.

"Với những phần quà nhỏ, chúng tôi muốn tiếp sức và mong rằng các em vững tin, tự tin, hoàn thành tốt bài thi để viết tiếp ước mơ của mình", Đại úy Sang nói.

Học sinh chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi tại điểm thi Trường THCS Bình Khánh. Ảnh: A.X

Thí sinh Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THCS-THPT Thạnh An cho biết, để chuẩn bị cho những ngày thi sắp tới, các học sinh đều mang theo mùng, mền, chăn gối và các vật dụng sinh hoạt cá nhân để ở tại nơi lưu trú. Ngoài ra, nhiều bạn còn được bố mẹ trang bị thêm lương khô, mì gói để "tẩm bổ" những lúc ôn bài khuya.

"Vì ở xã đảo, điều kiện đi lại khó khăn nên chúng em chỉ ôn tập tập với thầy cô ở trên đảo. Dù vậy, chúng em vẫn nỗ lực hết sức để có thể đạt được kết quả tốt nhất, xét tuyển vào trường ĐH mình mong muốn", Huy nói.