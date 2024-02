Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (phải) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) tại dinh tổng thống Elysee ở Paris, sau khi ký thỏa thuận an ninh song phương hôm 16/2. Ảnh AFP

Các thỏa thuận này gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ lâu dài của các đồng minh của Ukraine khi Kiev nỗ lực củng cố sự hỗ trợ của phương Tây giữa lúc cuộc chiến với Nga sắp bước sang năm thứ 3.

Thỏa thuận an ninh cung cấp một gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD) trong năm nay dành cho Ukraine từ Pháp. Đây là số tiền viện trợ hàng năm lớn nhất mà Pháp trao cho Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu.



“Kết quả của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine sẽ mang tính quyết định đối với lợi ích, giá trị, an ninh và mô hình xã hội của chúng ta”, ông Macron nói và nhấn mạnh, các đồng minh phải đầu tư hơn nữa” để hỗ trợ Ukraine “ở quy mô lớn hơn và lâu dài hơn”. Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết ông sẽ tới Ukraine vào giữa tháng 3.

Điểm dừng chân của ông Zelensky ở Pháp diễn ra sau khi ông gặp Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước đó trong ngày tại Berlin.

Ông Zelensky cho biết, Berlin cũng đã hứa sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD), bao gồm 36 khẩu pháo, 120.000 viên đạn pháo và nhiều hệ thống phòng không hơn cho Ukraine trong năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tạo dáng sau khi ký thỏa thuận song phương về các cam kết an ninh và hỗ trợ lâu dài tại Berlin ngày 16 tháng 2. Ảnh AFP

Ukraine đã ký hỏa thuận song phương đầu tiên như vậy với Anh vào tháng trước.

“Ba thỏa thuận này… giúp tôi với tư cách là tổng thống tin tưởng rằng chúng ta không đơn độc”, ông Zelensky nói tại Paris.

“Điều rất quan trọng là chúng tôi có những thỏa thuận cụ thể với tất cả các đối tác của mình. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là giải pháp thay thế cho Mỹ, tất cả chúng ta đều phải cùng đồng lòng”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Zelensky trước đó cho biết nhiều thỏa thuận tương tự đang được thực hiện với các nước khác. "Ukraine chưa bao giờ có được những thỏa thuận có giá trị và mạnh mẽ hơn thế”, Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Các thỏa thuận an ninh dường như chủ yếu nhằm gửi đi thông điệp đoàn kết lâu dài giữa Ukraine và các đồng minh của họ khi Kiev buộc phải quay trở lại thế phòng thủ trong cuộc chiến, do thiếu nhân lực và nguồn cung cấp đạn dược thấp do viện trợ từ Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất của Ukraine - bị đình trệ.

Thủ tướng Scholz hôm 16/2 nhấn mạnh: “Hai năm sau khi bắt đầu cuộc chiến khủng khiếp này, hôm nay chúng tôi gửi một thông điệp rõ ràng tới Tổng thống Nga rằng: Chúng tôi sẽ không giảm bớt sự hỗ trợ dành cho Ukraine”. Ông cho biết tổng số tiền viện trợ quân sự của nước mình dành cho Ukraine tính đến nay là 28 tỷ euro.

Cả hai thỏa thuận an ninh của Pháp và Đức với Ukraine đều có hiệu lực trong 10 năm và đều nhấn mạnh ý định của Paris cũng như Berlin để cung cấp hỗ trợ quân sự “dài hạn” cho Kiev. Họ nói rằng Ukraine và các đối tác “sẽ hợp tác cùng nhau để đảm bảo một lực lượng bền vững có khả năng bảo vệ Ukraine hiện tại và ngăn chặn các hành vi khiêu khích trong tương lai”.