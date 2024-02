NATO cung cấp cho Ukraine một triệu máy bay không người lái để đọ sức với Nga

Ưu thế trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào các loại máy bay không người lái (UAV). Ảnh minh họa: IT

"Một nhóm đồng minh đang hợp tác với mục đích gửi một triệu máy bay không người lái đến Ukraine. Chúng ta cần chuyển từ tốc độ sản xuất chậm trong thời bình sang tốc độ sản xuất cao mà cuộc xung đột đòi hỏi", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong cuộc họp báo sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh tại Brussels vào ngày 15/2. Ông Stoltenberg không nêu rõ mốc thời gian hoặc các thành viên sẽ cung cấp cho Ukraine 1 triệu máy bay không người lái.

Ông Stoltenberg cũng tuyên bố rằng 20 quốc gia thành viên NATO đều nhất trí thành lập một liên minh rà phá bom mìn và điều này "sẽ giúp cứu sống nhiều người dân Ukraine".



Ngoài ra, Tổng thư ký đã công bố quyết định thành lập một trung tâm đào tạo và phân tích chung NATO-Ukraine mới được đặt tại Ba Lan.

Ngoài ra, phát biểu ngày 15/2 trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, ông Stoltenberg cho biết ông kỳ vọng Quốc hội Mỹ sẽ cấp thêm nguồn tài trợ cho Ukraine để chống lại Nga vì Kiev đang thiếu trầm trọng viện trợ quân sự.

Tổng thư ký NATO cảm ơn Thượng viện Mỹ đã phê duyệt gói hỗ trợ an ninh, trong đó có khoảng 60 tỷ USD dành cho Ukraine. Tuy nhiên, dự luật vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của đảng Cộng hòa tại Hạ viện nên dự kiến nó sẽ bị chặn.

Thượng viện Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ an ninh quốc tế vào ngày 13/2, sau khi một số nghị sĩ đảng Cộng hòa đứng về phía đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu. Tổng thống Joe Biden sau đó đã kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật ra bỏ phiếu càng sớm càng tốt, đồng thời tuyên bố rằng văn kiện này có đủ số phiếu để thông qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Hạ viện tái khẳng định quan điểm phản đối đối với đề xuất này, với lý do vấn đề an ninh biên giới phía Nam chưa được giải quyết.

Tuyên bố với báo chí, ông Johnson nhấn mạnh: “Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số sẽ không bị cản trở hoặc buộc phải thông qua dự luật viện trợ nước ngoài, vốn bị hầu hết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa phản đối và không làm gì để bảo đảm biên giới của chính chúng ta”.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa yêu cầu “trước khi (Mỹ) giải quyết các vấn đề trên toàn thế giới, chúng ta phải quan tâm đến vấn đề của chính mình trước tiên”.