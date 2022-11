Cùng chị gái Gia Thư chơi cờ khi mới 5 tuổi, Phạm Trần Gia Phúc có những bước chập chững để nuôi lớn niềm đam mê. Chị Trần Thị Kim Chi - mẹ của Gia Phúc chia sẻ: "Lúc nhỏ Phúc có dấu hiệu tự kỷ, sau khi tiếp xúc với cờ, bé tập trung hơn và phát triển tốt về tư duy. Nhiều lần Phúc chơi thắng chị Gia Thư – từng giành HCV cờ nhanh và HCB cờ chớp U8 nữ châu Á. Do đó, chúng tôi cho Phúc theo cờ từ năm 7 tuổi, có hơi trễ so với các bạn. Nhưng Phúc phát triển nhanh so với các bạn từng chơi trước".

Gia Phúc và một góc bộ sưu tập thành tích của mình. Ảnh: Lê Giang.

Với niềm đam mê và sức cờ tăng nhanh chóng, cậu bé giành được HCV cờ chớp, HCB cờ nhanh và HCĐ cờ tiêu chuẩn tại Giải Trẻ toàn quốc 2016, kịp ghi tên mình lần đầu vào Top 10 cờ tiêu chuẩn Giải Vô địch trẻ Đông Nam Á.

Năm 2017, sau khi giành HCV cờ tiêu chuẩn lứa tuổi U8 châu Á, Gia Phúc tiếp tục lên ngôi vô địch cờ chớp thế giới lứa tuổi U8 bảng mở rộng, dành cho 150 kỳ thủ nam và nữ.

Gia Phúc cùng các đồng đội giành chiến thắng tại giải trẻ châu Á. Ảnh: KC.

Năm 2022, Gia Phúc giành HCV cờ nhanh Đại hội TDTT TP.HCM bên cạnh 4 HCV Giải Vô địch trẻ toàn quốc. Tháng 10 vừa rồi, Phúc giành 2 HCV cá nhân cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn, 3 HCV đồng đội nam lứa tuổi U14 tại Giải Vô địch trẻ châu Á 2022. Sau đó, cậu bé 14 tuổi này chính thức được phong cấp FM (kiện tướng FIDE).



Sau đó, Gia Phúc đến Thái Lan dự tranh Giải Cờ vua Bangkok Open. Cậu đạt 6 điểm sau 9 ván, cầm hòa 3 đại kiện tướng, xếp hạng 23 chung cuộc và tăng 131,2 Elo.

Bên cạnh việc học cờ cùng các thầy tại TP.HCM, cậu bé 14 tuổi này đã tự tìm kiếm thầy dạy cờ là đại kiện tướng người Ấn Độ. Với nguồn kinh phí có hạn, Gia Phúc học 2 buổi/tuần với vị đại kiện tướng này bằng hình thức online trong nhóm có đến 20-30 kỳ thủ. Nhờ đó, sức cờ và các chiến thuật của Phúc có những tiến bộ khá rõ nét.

Gia Phúc mong muốn được thi đấu nhiều giải quốc tế để nâng chỉ số Elo. Ảnh: KC.

Chị Trần Thị Kim Chi cho biết: "Việc Phúc học cờ online với thầy nước ngoài cho thấy bé quyết tâm phát triển con đường tương lai. Dẫu vậy, chi phí cho các buổi học này cũng không hề rẻ, bên cạnh đó, chi phí cho em thi đấu các giải để tăng Elo cũng tốn nhiều. Với lương giáo viên của tôi điều này phải tính toán chi li, dành dụm suốt 5 năm qua để bé thỏa đam mê cờ vua".

Gia đình công chức nên sức lo có hạn, chị Kim Chi mong mỏi được xã hội tiếp sức, các nhà tài trợ đồng hành và Liên đoàn cờ tạo thêm điều kiện để tài năng cờ của Gia Phúc có cơ hội phát triển hơn nữa.

"Em muốn mình tập trung tất cả cho cờ. Được thi đấu nhiều giải quốc tế để tăng hệ số Elo cũng như tích luỹ thêm kinh nghiệm và các bài học. Song song đó, em sẽ tiếp tục tăng cường học hỏi thêm từ các thầy ở TP.HCM, các thầy nước ngoài bằng hình thức online. Ước mơ của em có cơ hội được giống như thần tượng Lê Quang Liêm của mình phát triển sự nghiệp cờ tại quốc tế", Phạm Trần Gia Phúc thể hiện khát khao với ước mơ vươn xa của mình cùng cờ vua.