Kylie Jenner đón giao thừa cùng bạn bè, vắng mặt Travis Scott.

Us Weekly đưa tin sau kỳ nghỉ lễ xa nhau, Kylie Jenner và Travis Scott đã quyết định đường ai nấy đi. Nguồn tin này cho hay: "Kylie và Travis đi nghỉ dưỡng đón giao thừa, lẽ ra họ sẽ dành kỳ nghỉ cho nhau, nhưng Kylie đã đến Aspen cùng gia đình và bạn bè, thay vì ở cạnh bạn trai".

Theo như tờ báo tiết lộ, lần chia tay trước đó của cặp sao cũng xuất hiện những động thái tương tự. Và mặc dù xa nhau, họ vẫn luôn là bạn bè và đồng nghiệp tốt của đối phương.

Đại diện của Jenner và Scott chưa lên tiếng về thông tin trên khi được phóng viên Fox News liên hệ.

Ngôi sao truyền hình thực tế của show The Kardashians và chủ nhân hit Highest in the Room có chung con gái Stormi (4 tuổi) và con trai 11 tháng tuổi Wolf. Lần cuối cùng họ được nhìn thấy bên nhau là tại bữa tiệc ở Miami (Mỹ) cách đây một tháng. Jenner đã xuất hiện ủng hộ bạn trai trong tiết mục biểu diễn cùng rapper 50 Cent.

Kylie Jenner và Travis Scott được xác nhận đã chia tay nhau. Ảnh: Page Six.

Scott và Jenner lần đầu được phát hiện bên nhau là tại lễ hội âm nhạc Coachella vào tháng 4/2017. Đến tháng 2/2018, họ bí mật chào đón con đầu lòng. Tuy nhiên, Jenner đã thông báo chia tay Scott vào tháng 3/2019. Theo nguồn tin Hollywood, nguyên nhân là rapper tài năng có thói trăng hoa, nhiều lần lừa dối khiến bạn gái đau khổ.

Kylie Jenner và Travis Scott chia tay

Cả hai tái hợp vào khoảng tháng 7/2020 và em gái Kendall Jenner đã sinh thêm đứa con trai kháu khỉnh. Bộ đôi sống với nhau như vợ chồng, song không đăng ký kết hôn.

Hồi tháng 10/2022, Scott lần nữa bị tố ngoại tình sau lưng bạn gái. Rojean Kar - người mẫu từng bị đồn là nguyên nhân khiến Scott và Jenner tan vỡ trước đó - tiếp tục khẳng định nam rapper đã qua lại với cô, lừa dối bạn gái nổi tiếng. People đưa tin Rojean Kar đã đăng video hậu trường một buổi quay MV, cho thấy bóng dáng của người đàn ông giống Scott. Trùng hợp thay, nam rapper cũng chia sẻ bức ảnh chụp chung địa điểm.

Đáp trả nghi vấn ngoại tình, thông qua tài khoản cá nhân, giọng ca Highest in the Room giải thích: "Nhiều điều kỳ lạ đang xảy ra. Một kẻ không mời đã lén chụp ảnh hậu trường trong lúc tôi đang chỉ đạo thực hiện cảnh quay kín. Lần cuối tôi nói điều này, rằng tôi không biết cô ta. Tôi chưa bao giờ làm điều gì với người phụ nữ này cả. Vì vậy, hãy dừng thêu dệt chuyện hư cấu và chiêu trò trên mạng".