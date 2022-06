La Nina là hiện tượng gì?

Cách đây vài ngày, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc (WMO) đã có cảnh báo về hiện tượng chu kỳ khí hậu La Nina - đang tác động đến nhiệt độ toàn cầu và khiến thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn - sẽ kéo dài nhiều tháng nữa, thậm chí là đến năm 2023. Vậy La Nina là hiện tượng gì?

Chu kỳ khí hậu La Nina 3 năm liên tiếp là hiếm gặp, cuối năm 2022 thiên tai, mưa bão sẽ dồn dập

La Nina là hiện tượng bề mặt biển ở trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường, xảy ra cứ sau hai đến bảy năm.

La Nina thường bắt đầu hình thành từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm, nhưng thời điểm gây ảnh hưởng mạnh nhất là vào cuối năm cho tới tháng 2 năm sau. Ở Đông Nam Á, nó thường gây ra lượng mưa trên mức trung bình và lũ lụt.

Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc cũng cho biết có 70% khả năng sự kiện La Nina kéo dài sẽ tiếp tục cho đến ít nhất là tháng 8 tới. Một số dự đoán thậm chí còn cho thấy nó có thể tồn tại đến năm 2023.

Nếu đúng như vậy, đây sẽ là chu kỳ La Nina kéo dài 3 năm liên tiếp lần thứ ba ở Bắc bán cầu từng được ghi nhận kể từ năm 1950.

Hiệu ứng này có tác động rộng rãi đến thời tiết trên khắp thế giới, gây tác động trái ngược với El Nino - hiện tượng mặt biển nóng lên ảnh hưởng đến nhiệt độ toàn cầu.

Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc cho biết tình trạng hạn hán khắc nghiệt đang tàn phá vùng Sừng châu Phi và Nam Mỹ đều do ảnh hưởng của La Nina. Nó đang gây lượng mưa nhiều trên mức trung bình gần đây ở Đông Nam Á và Australia.

Hiện tượng này cũng được cho là sẽ gây ra mùa bão mạnh trên trung bình ở Đại Tây Dương. Tuy nhiên, Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc nhấn mạnh tác động của các hiện tượng khí hậu tự nhiên như La Nina đang ngày càng gia tăng do trái đất nóng lên.

"Biến đổi khí hậu do con người gây ra làm khuếch đại tác động của các sự kiện tự nhiên như La Nina và đang ngày càng ảnh hưởng đến các hình thái thời tiết", người đứng đầu Tổ chức Khí tượng Thế giới của Liên hợp quốc, ông Petteri Taalas khẳng định. Ông chỉ ra các biến đổi cụ thể như nắng nóng gay gắt hơn, hạn hán, nguy cơ cháy rừng, cũng như lượng mưa và lũ lụt kỷ lục.

Hiện tượng La Nina ảnh hưởng như thế nào tới Việt Nam?

Chia sẻ với phóng viên, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết biến đổi khí hậu tác động khiến mùa bão trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương đến sớm và trạng thái La Nina kéo dài. Dự báo cuối năm sẽ có bão mạnh, mưa lớn cực đoan, dị thường.

"3 năm liên tiếp (2020 - 2022) La Nina tác động tới mùa mưa bão của Việt Nam. Dự báo thiên tai năm nay vẫn sẽ khốc liệt."- ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định.

Năm 2022 có thể là năm thứ tám liên tiếp có nhiệt độ đã vượt quá 1,0 độ C so với nhiệt độ thời kỳ tiền công nghiệp.

Theo ông Khiêm, hiện tượng ENSO đang ở trạng thái La Nina (pha lạnh) và dự báo còn tiếp tục duy trì đến hết mùa hè năm 2022 với xác suất 65 - 70%. Dự báo của các mô hình toàn cầu, La Nina thậm chí kéo dài đến mùa thu như với xác suất thấp hơn, 50 - 55 %.

Đây được xem là chu kỳ ảnh hưởng kéo dài của hiện tượng La Nina, khá giống với giai đoạn 2010 - 2012. Trong những năm La Nina thì cần lưu ý đề phòng mưa lớn cực đoan ở khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó có các nước Đông Nam Á và Việt Nam.

Do tác động của La Nina nên bão và áp thấp nhiệt đới từ tháng 5 đến tháng 7/2022 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên sau đó từ tháng 8 đến tháng 10/2022 có xu hướng ở mức xấp xỉ so với trung bình hằng năm.

Theo Dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2022, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta từ 4 - 6 cơn, thấp hơn đến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm.

La Nina kéo dài khiến thời tiết Việt Nam năm 2022 mưa bão đến sớm, dị thường và có những diễn biến phức tạp.

Trong các tháng mùa mưa bão, tại khu vực Bắc Bộ lượng mưa có xu hướng cao hơn nhiều năm, đề phòng các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra từ khoảng tháng 6 đến tháng 8. Tuy nhiên, tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa có xu hướng thiếu hụt so với trung bình.

Từ khoảng tháng 10, tại khu vực Trung Bộ có xu hướng gia tăng lượng mưa. Cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc.

Khu vực Bắc Bộ, từ tháng 5 đến tháng 7 và tháng 10/2022, nhiệt độ phổ biến xấp xỉ so với những năm trước, từ tháng 8 đến tháng 9/2022, nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C.

Khu vực Trung Bộ, nhiệt độ từ tháng 5, 6 và tháng 10/2022 phổ biến xấp xỉ so với hằng năm, từ tháng 7 đến tháng 9/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn từ 0,5 - 1 độ C; riêng tại khu vực Bắc Trung Bộ, nhiệt độ vào tháng 7/2022 xấp xỉ so với nhiều năm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tháng 5 và 6/2022, nhiệt độ phổ biến như những năm trước, từ tháng 7 đến tháng 10/2022 nhiệt độ phổ biến cao hơn 0 - 0,5 độ C.

"Na Lina kéo dài trong năm 2022 thì cần cảnh giác, nguy cơ sẽ xuất hiện những cơn bão mạnh, nguy hiểm và diễn biến rất phức tạp", ông Khiêm nói.