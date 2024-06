Tìm một người mất tích ở Lai Châu bị trượt chân lúc dắt xe qua suối

Theo đó, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 10/6, trong lúc trời mưa to chị Lò Cá Nu (sinh năm 1980) cùng em gái là Lò Nhù Mé (sinh năm 1984) và Giàng Che Hừ (sinh năm 2004, con trai chị Mé), ở bản Xà Phìn, xã Pa Vệ Sủ dắt xe máy qua đập tràn suối Nậm Xí Lùng (đoạn qua bản Xà Phìn). Khi bị nạn, Hừ dắt xe máy Nu và Mé đẩy xe phía sau. Do nước to, chảy xiết, cả 3 người bị trượt chân và bị nước suối cuốn trôi. Khi bị trượt chân, Mé và Hừ bám được vào dây rừng ven suối và trèo được lên bờ, còn chị Nu cùng xe máy bị nước suối cuốn đi mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra khi 3 người dân tộc La Hủ đi qua đập tràn suối Nậm Xí Lùng (ở xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Lai Châu) 1 người bị trượt chân, nước lũ cuốn trôi cả xe máy và người mất tích. Ảnh: CT

Sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ có mặt tại hiện trường và bố trí các lực lượng tại chỗ đi dọc hai bên bờ suối để tìm kiếm nạn nhân.

Hiện trời vẫn mưa lớn, nước suối chảy xiết, việc tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: CT

Tuy nhiên, do trên địa bàn đang có mưa, nước suối chảy xiết nên đến 14 giờ chiều nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Trung tá Trịnh Anh Tuấn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè cho biết: Đơn vị đã cử 11 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng ban, ngành, đoàn thể xã và nhân dân các bản Xà Phìn, Thò Ma, Khoang Thèn tiến hành tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do trên địa bàn vẫn có mưa, nước lũ trên suối Nậm Xí Lùng vẫn chảy to gây khó khăn cho lực lượng tìm kiếm.

Chiếc quần nghi là của nạn nhân bị mất tích. Ảnh: CT

Lượng lượng tìm kiếm đang rất nỗ lực tìm người bị mất tích; rất có thể nạn nhân đã bị mắc kẹt ở các khe đá hộc dưới suối và phải chờ ngớt mưa, nước suối rút mới có thể tìm thấy thi thể nạn nhân.