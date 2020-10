Lai Châu: Được học nghề, nhà nông trồng lúa năng suất cao, nuôi gà hiệu quả

"Cầm tay, chỉ việc"



Vụ mùa vừa qua là vụ sản xuất đầu tiên mô hình trồng lúa năng suất cao, được đưa vào thực hiện trên cánh đồng của nông dân bản Nậm Nhùn (thị trấn Nậm Nhùn). Đây là mô hình được thực hiện trong chương trình giảng dạy lớp đào tạo nghề nông nghiệp được Hội ND huyện phối hợp tổ chức tại bản.

Ông Đinh Văn Siêng - Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nậm Nhùn cho biết: Qua các buổi sinh hoạt bản, hầu hết các hộ dân bày tỏ mong muốn được tham gia các lớp đào tạo nghề, nâng cao hiểu biết ứng dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, sản xuất. Nên khi lớp dạy được triển khai tại bản, 30 hộ nông dân đã phấn khởi đăng ký tham gia học tập.

Một buổi học trồng cây ăn quả có múi của nông dân xã Bản Hom, huyện Tam Đường (Lai Châu). Ảnh: P.A

"Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân luôn giữ vững phương châm dạy nghề xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của bà con, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và trình độ nhận thức của bà con nông dân". Ông Đỗ Xuân Trường – Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội ND tỉnh Lai Châu

"Trong 3 tháng học nghề, các hộ được tiếp thu đầy đủ các kỹ thuật từ khâu ủ giống, làm đất, gieo và chăm sóc, phòng chừ sâu bệnh hại lúa trong các giai đoạn phát triển. Đặc biệt, được thực hành ngay trên mô hình trồng lúa năng suất cao với diện tích 2ha (toàn bộ diện tích này là đất sản xuất của các hộ tham gia lớp học); giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được cung ứng miễn phí.

Nhờ kết hợp hiệu quả giữa giảng dạy lý thuyết song song với thực hành nên hiệu quả mang lại đạt yêu cầu đề ra. Năng suất lúa đạt hơn 80 tạ/ha vượt gần 30 tạ so với cùng diện tích lúa ngoài mô hình. Từ hiệu quả thực tế là tiền đề để địa phương khuyến khích nông dân nhân rộng mô hình" - ông Đinh Văn Siêng thông tin.

Tương tự, tham gia lớp đào tạo nghề chăn nuôi gia cầm, anh Lù Văn Dũng (ở bản Phiêng Luông 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn) nắm được nhiều kiến thức nuôi gà. Anh Dũng chia sẻ: Trước đây việc chăn nuôi gà của gia đình anh chỉ gần như chăn nuôi theo kiểu tự nhiên, ngoài cho ăn thì không có các phương pháp chăm sóc khoa học. Chính vì vậy, hiệu quả kinh tế thấp, tỷ lệ sống của gà không cao.

Sau khi tham gia lớp dạy nghề chăn nuôi gia cầm và được thực hành trực tiếp qua mô hình, việc chăn nuôi gà của gia đình anh đã thay đổi hẳn. Anh Dũng đã chú trọng làm chuồng trại, cho gà ăn thêm thức ăn dinh dưỡng, sử dụng các loại thuốc tăng sức đề kháng; tiêu độc, khử trùng phòng bệnh theo mùa cho gà.

Làm tốt trên mô hình, cây trồng, vật nuôi

Ông Mùa A Trừ - Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu cho biết: Xác định công tác đào tạo nghề cho nông dân là một khâu then chốt để thúc đẩy phát triển sản xuất, những năm qua, Hội ND tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội thực hiện và tổ chức phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong hệ thống Hội; đặc biệt là đã quan tâm đào tạo nghề cho nông dân trên địa bàn.

Với mục đích tạo điều kiện cho bà con nắm được kiến thức, áp dụng khoa học kỹ thuật vào lao động sản xuất, Hội ND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tổ chức các lớp dạy nghề cho hội viên.

Ông Đỗ Xuân Trường - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội ND tỉnh Lai Châu cho biết: "Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân luôn giữ vững phương châm dạy nghề xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của bà con, không chạy theo thành tích hay kế hoạch phân công, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và trình độ nhận thức của bà con nông dân".

Theo đánh giá của Chủ tịch Hội ND tỉnh Lai Châu Mùa A Trừ thì công tác dạy nghề và hỗ trợ nông dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm cơ sở vững chắc để các hội viên, nông dân đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật đưa giống mới vào sản xuất tăng thu nhập. Góp phần từng bước hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa với các sản phẩm chủ lực.