Lái xe oto mùa mưa bão: Những kinh nghiệm "vàng" cầm vô lăng

1. Nên dừng xe khi trời mưa quá to

Trong điều kiện mưa quá to, nếu tài xế di chuyển sẽ rất nguy hiểm. Khi mưa dày, cần gạt quá tải, không đảm bảo tầm nhìn cho tài xế. Sẽ càng nguy hiểm hơn nếu bạn cho xe tiếp tục lăn bánh khi mưa to kết hợp với gió lớn khiến cho cây bên đường bị gãy, đổ.

Ngập lụt, tầm nhìn trong ngày mưa bão gây khó khăn lớn cho các tài xế.

2. Quan sát kĩ xe phía trước và chạy chậm

Khi vẫn có thể di chuyển, bạn vẫn phải thật chú ý đảm bảo sự an toàn cho mình và phương tiện khác. Mưa thường dẫn đến ngập. Khi quan sát, nếu thấy xe phía trước có cùng kiểu dáng với xe của mình và có thể vượt qua đoạn ngập nước an toàn thì hãy đi theo vệt bánh của xe đó, bạn sẽ qua được vùng ngập một cách an toàn.

Tuy nhiên, nếu xe phía trước có dáng to hơn, gầm cao hơn thì tốt nhất là không nên đi theo. Chẳng hạn, xe phía trước là bán tải hoặc SUV, trong khi bạn đang cầm lái một chiếc hatchback hoặc sedan thì không nên liều lĩnh "lội" qua vùng ngập đó.

3. Tỉnh táo trước những chỗ ngập

Đừng cố bắt chước quảng cáo SUV mà bạn từng thấy trước đó vì bạn không biết chắc chắn rằng dưới vũng nước có phải là một ổ gà khổng lồ hay không. Ngoài khả năng khiến vành bị hỏng hay bánh xe bị lệch, nước bắn vào động cơ có thể làm hỏng hệ thống. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn bắt buộc phải đi qua vũng nước nên nhấn bàn đạp phanh để làm khô nước tích lũy trên cánh quạt.



4. Luôn giữ khoảng cách an toàn

Với tầm nhìn bị giảm khi trời mưa, khoảng cách thông thường giữa các phương tiện giao thông sẽ cần lớn hơn rất nhiều. Tốc độ lái xe cũng nên chậm hơn vì thời tiết bất lợi thường gây ra tình trạng ùn tắc và giảm tốc độ phản ứng của các tài xế.

Ngay cả khi đã giảm tốc độ và chắc chắn là có thể kiểm soát khoảng cách với xe phía trước thì bạn cũng không nên bám đuôi xe phía trước bởi khoảng cách phanh dừng và góc đánh lái khi trời mưa không còn chính xác như trong điều kiện bình thường. Nếu xe phía trước phanh bất ngờ thì bạn rất dễ đâm vào họ khi bám quá sát.