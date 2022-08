Lái xe sử dụng điện thoại còn nguy hiểm hơn uống rượu bia

Đây có thể xem là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn thương tâm này.

Vâng, cái công nghệ "điện thoại rảnh tay" từng được ngợi ca là giúp cho việc lái xe được an toàn hơn mà không bị mất kết nối, đã bị phát giác trong các nghiên cứu gần đây là còn nguy hiểm hơn cả uống rượu khi lái xe.

Theo khảo sát của Cục Quản lý Đường cao tốc và An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ:

- 24% các vụ va chạm ô tô liên quan đến các cuộc trò chuyện qua điện thoại di động.

- Khả năng xử lý hình ảnh chuyển động của một người giảm tới 33% khi nói chuyện điện thoại.

- Những người lái xe nói chuyện trên điện thoại di động có thể bỏ lỡ tới 50% những gì xung quanh họ.

"Điện thoại rảnh tay" còn nguy hiểm hơn cả uống rượu khi lái xe.

Đại học Utah đã tổ chức một nghiên cứu những người lái xe trong tình trạng say xỉn, cho thấy họ ít nguy hiểm hơn những người nói chuyện điện thoại khi lái xe. Nghiên cứu này cũng cho thấy, nhiều người sử dụng điện thoại di động bị tai nạn hơn so với người lái xe say rượu và không có sự khác biệt giữa điện thoại cầm tay hoặc thiết bị rảnh tay.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Touro nhận thấy, mức độ suy giảm chức năng giữa người lái xe say rượu và người sử dụng điện thoại rảnh tay là gần bằng nhau. Thậm chí, khi thử nghiệm, người lái xe say rượu đã hoàn thành khóa học lái xe tốt hơn so với người lái xe nói chuyện điện thoại bằng thiết bị rảnh tay.