Lại xuất hiện động đất ở huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam

Bản đồ tâm chấn động đất ở huyện Nam Trà My (Quảng Nam). Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Cụ thể, theo thông tin từ Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), động đất ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam xuất hiện trong khoảng thời gian 05 giờ 53 phút 33 giây ngày 12/7/2023 (GMT) tức 12 giờ 53 phút 33 giây ngày 12/07/2023 giờ địa phương.

Tọa độ trận động đất: 15.060 N-108.134 E Độ sâu: khoảng 10km Độ lớn: M =2.9 Cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Hiện, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trên thực tế, mấy năm gần đây, khu vực huyện Nam Trà My, Bắc Trà My vẫn ghi nhận sự xuất hiện của động đất. Đặc biệt, từ khi thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My) đưa vào hoạt động đã xuất hiện rất nhiều trận động đất lớn nhỏ.

Trong khi đó, trong sáng nay, 12/7, huyện Kon Plong (Kon Tum) cũng ghi nhận 7 trận động đất, với độ lớn từ: 2.6 đến 3.8. Liên tục trong mấy ngày gần đây, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần đều ghi nhận các trận động đất ở Kon Plong, có ngày cao điểm xuất hiện tới hơn 10 trận.

Động đất ở huyện Kon Plong đã được các nhà khoa học nhận định là động đất kích thích, gây ra do hồ chứa.