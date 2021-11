Lâm Đồng: Tạm đình chỉ công tác công an rút súng đe dọa nhân viên y tế

Chiều ngày 13/11, một lãnh đạo huyện Đức Trọng xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc nam thanh niên khi đưa người thân đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cấp cứu đã rút súng chĩa vào đầu nhân viên y tế khi bị nhắc đeo khẩu trang.

Nam thanh niên rút vật màu đen giống súng liên tục chĩa vào đầu nhân viên y tế đã nhắc mình đeo khẩu trang. Ảnh: Cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng cho biết, bước đầu xác định nam thanh niên trong clip là N.D.N (31 tuổi), đang công tác tại Công an huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một clip cho thấy lúc 23 giờ 21 phút ngày 11/11 có 3 người đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng để khám chữa bệnh. Nam thanh niên mặc áo đỏ, lái xe ô tô màu trắng không đeo khẩu trang đã được nhân viên y tế nhắc nhở.

Nam thanh niên còn ra xe ô tô mang chiếc áo màu xanh, cầu vai màu đỏ (giống áo ngành công an - PV) vào trong. Ảnh: Cắt từ Clip.

Tuy nhiên, nam thanh niên trên không những không chấp hành mà còn rút một vật màu đen giống súng ngắn chĩa vào đầu hai nhân viên y tế. Bên cạnh đó, nam thanh niên còn liên tục chửi bới nhân viên y tế trên.

Người đàn ông đi cùng đã liên tục can ngăn nhưng nam thanh niên vẫn liên tục chĩa súng vào đầu hai nhân viên y tế đã nhắc nhở mình đeo khẩu trang.

Vài phút sau, khi đã vào được bên trong nam thanh niên lại quay ra xe ô tô, mở cửa xe lấy chiếc áo màu xanh, cầu vai màu đỏ (giống áo trong ngành công an - PV) cầm vào phía sảnh của Trung tâm Y tế.

Clip: Công an rút súng đe dọa nhân viên y tế khi bị nhắc đeo khẩu trang.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà cho biết: "Sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng làm việc với anh N.D.N. Sau đó, hai đơn vị đã xác định anh N.D.N có những sai phạm như thế. Ngày hôm sau Công an huyện Lâm Hà và Đức Trọng đã làm việc với Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng và đại diện Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện Công an huyện Lâm Hà đã trực tiếp đứng ra xin lỗi Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cùng nhân viên y tế trong ca trực tối ngày 11/11. Đồng thời, Công an huyện Lâm Hà đã tạm đình chỉ công tác đối với anh N.D.N".

Ông Hoàng cũng cho biết, khẩu súng mà anh N.D.N sử dụng là súng bắn đạn hơi cay. Trong tối ngày 11/11, anh N.D.N được lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà yêu cầu đi làm án ma túy. Sau đó, nghe tin con mới sinh có tình trạng sức khỏe khẩn cấp nên đã đưa vợ con đến Trung tâm Y tế huyện Đức Trọng cấp cứu. Hiện anh N.D.N được yêu cầu giải trình và viết bản kiểm điểm, chờ hình thức xử lý của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.