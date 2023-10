Ngày 28/10, Công an huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, sau 1 đêm tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu Lương Diễm L. (9 tuổi, ngụ tại thôn 11, xã Hòa Bắc, huyện Di Linh) trong một vườn cà phê. Nhưng khi được tìm thấy, cháu L. lại liên tục khóc, cho thấy tâm lý bé hoang mang, lo sợ, bất an.



Sau 1 đêm tìm kiếm, bé Lương Diễm L đã được tìm thấy trong vườn cà phê vào sáng 28/10.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 27/10, Công an huyện Di Linh tiếp nhận tin báo từ gia đình về việc cháu L. mất tích cần được hỗ trợ tìm kiếm. Ngay sau đó, lãnh đạo Công an huyện Di Linh đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Hòa Bắc và Công an xã nhanh chóng vào cuộc triển khai các biện pháp tìm kiếm cháu L. Đông đảo người dân và các đoàn thể tại xã Hòa Bắc cũng được huy động vào cuộc tìm kiếm cháu L.

Các lực lượng đã cùng nhau tỏa ra các ngóc ngách, vườn tược trong bán kính nhiều km tại thôn 10 (xã Hòa Bắc), nơi cháu L. được xác định mất tích.

Lực lượng chức năng xuyên đêm tìm kiếm cháu L.

Đến khoảng 10 giờ sáng 28/10, các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy cháu L. trong một vườn cà phê tại thôn 10 (xã Hòa Bắc).

Theo xác minh ban đầu của cơ quan công an, vào chiều 27/10, cháu L. đến học múa tại nhà cô giáo ở thôn 11. Sau đó, 2 người chị gái của cháu L. đi xe đạp đến đón cháu cùng tới nhà ông nội ở thôn 10 (xã Hòa Bắc).

Lúc đi trên đường, giữa cháu L. cùng 1 người chị gái xảy ra mâu thuẫn nên cháu L. đã xuống xe. Sau khi tới nhà ông nội, 2 người chị gái đã quay lại nơi cháu L. xuống xe tìm kiếm nhưng không thấy. Lúc này, mẹ cháu L. là chị Nguyễn Thị H. đến nhà cô giáo đón con thì được báo cháu đã đi về cùng 2 chị gái.

Sau đó, cả gia đình cùng đi tìm kiếm cháu L. trong nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy cháu đâu. Quá lo sợ cho sự an toàn của cháu L. nên gia đình đã trình báo cơ quan công an nhờ hỗ trợ.

Hiện, Công an huyện Di Linh đang tập trung phối hợp với gia đình và những người liên quan cùng xác minh, làm rõ nguyên nhân.