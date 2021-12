Lâm Đồng: Tổ chức tuyên truyền ATGT đến bà con vùng dân tộc thiểu số

Ngày 20/11 vừa qua, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với UBND xã Tân Lâm (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho bà con nhân dân thôn 7, xã Tân Lâm, huyện Di Linh. Đây là thôn có tới hơn 90% bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu một số kiến thức về an toàn giao thông, văn hóa giao thông, điểm qua một số vấn đề nổi cộm về TTATGT của tỉnh thời gian gần đây. Lồng ghép với đó là các tình huống, những vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển phương tiện giao thông uống rượu bia, không làm chủ tốc độ và những hành vi vi phạm thường gặp ở nông thôn và các chế tài xử phạt về TTATGT theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cảnh sát giao thông phổ biến pháp luật cho bà con nhân dân. Ảnh: Cục CSGT

Thông qua các vụ việc, tình huống thực tế, các clip, hình ảnh chân thực, gần gũi với đời sống hằng ngày của bà con vùng nông thôn, các chiến sỹ CSGT đã khéo léo truyền tải các nội dung tuyên truyền trực quan sinh động, thu hút sự chú ý lắng nghe, tìm hiểu của bà con.

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của bà con dân tộc thiểu số, tại buổi tuyên truyền này, các chiến sỹ CSGT cùng với Đảng uỷ, UBND xã Tân Lâm cũng đã phối hợp với Công ty xe máy Tâm Anh trao tặng bà con hơn 100 mũ bảo hiểm, nhắc nhở bà con tạo thói quen đội mũ bảo hiểm ngay cả khi lưu thông ở quãng đường ngắn trong thôn và phát tờ rơi về an toàn giao thông.

Cũng trong ngày 20/11 Đội Thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông xã Tân Lâm cũng được thành lập và làm lễ ra mắt. Đội gồm 15 thành viên là những đoàn viên, thanh niên trong xã. Đội được thành lập nhằm thực hiện nhiệm vụ tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giúp lực lượng chức năng giải quyết các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn thôn, xã, giúp đỡ nạn nhân và làm công tác sơ cấp cứu kịp thời người bị tai nạn giao thông, song song đó, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân khi tham gia giao thông.

Một vụ TNGT xảy ra ở Lâm Đồng cướp đi sinh mạng của thiếu nữ 15 tuổi.

Trước bối cảnh vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp về tai nạn giao thông trên địa bàn xã và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, mô hình Đội thanh niên tình nguyện ứng cứu tai nạn giao thông của xã Tân Lâm được kỳ vọng là sẽ phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và sức sáng tạo của tuổi trẻ trong việc tham gia vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng mạng lưới đội hình xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông, chung tay tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nâng cao văn hóa tham gia giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Từ nay đến cuối năm là thời kỳ cao điểm thu hái cà phê, lao động các nơi đến Di Linh rất đông. Thời gian này cũng là mùa cao điểm tổ chức lễ cưới hỏi, tiệc tùng và uống rượu, bia nhiều hơn. Do đó, TNGT sẽ gia tăng là điều không thể tránh khỏi. Để giảm thiểu những vụ TNGT Công an huyện Di Linh đã phối hợp với các ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông tại các cơ quan, đơn vị, trường học và các cụm dân cư ở các xã, thị trấn. Tuy nhiên, để thực hiện tốt vấn đề trên, người dân cần chung sức cảnh giác, đề phòng.

Được biết, thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hoạt động tuyên truyền về ATGT của Phòng CSGT Công an tỉnh vẫn được duy trì nhưng hầu hết đều được tổ chức thông qua hình thức online. Thời gian tới, để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người bị thương, số người chết), Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền ở cơ sở nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, đặc biệt là ở vùng nông thôn.