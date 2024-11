Làm gì để hết cảnh ĐT Việt Nam không được thi đấu trên sân Mỹ Đình?

ĐT Việt Nam không được thi đấu trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, ai lợi, ai thiệt?

Giới hâm mộ thể thao nước nhà đang xôn xao trước sự việc vì SVĐ quốc gia Mỹ Đình vướng tổ chức sự kiện "Anh trai Say Hi" nên ĐT Việt Nam phải chọn SVĐ Việt Trì để tổ chức các trận đấu của ASEAN Cup 2024, thay vì tổ chức ở SVĐQG Mỹ Đình.

Nhiều người lập tức phản ứng với thông tin này, họ cho rằng công năng của SVĐ là để tổ chức các trận thi đấu thể thao. Đội tuyển bóng đá quốc gia, các cuộc thi đấu quốc tế của các đội tuyển thể thao quốc gia phải là ưu tiên số 1 ở SVĐ quốc gia, sau đó mới đến các ưu tiên khác, kiểu như "Anh trai Say Hi" hay những sự kiện văn hóa, ca nhạc nào đó. SVĐ Mỹ Đình được xây dựng từ ngân sách Nhà nước, nó phải được ưu tiên phục vụ các sự kiện công cộng của quốc gia, chứ không phải ưu tiên cho 1 chương trình, sự kiện giời ơi của 1 công ty tư nhân nào đó. Và vì nó được xây dựng bằng ngân sách Nhà nước, nên nó không phải của cá nhân những vị lãnh đạo Ban quản lý Khu liên hợp thể thao này để các vị ở đó muốn cho ai thuê thì thuê.

Với những người tìm hiểu sâu hơn, họ biết Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình là đơn vị tự chủ tài chính, hiện tại, đến nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước mà đơn vị này còn đang nợ 1 khoản lớn, thì hẳn tình hình tài chính phục vụ cho các chi phí thường xuyên cũng chả dư dả gì. Và vì tự chủ tài chính, họ có quyền, và họ buộc phải chọn phương án tối ưu về mặt tài chính cho họ, đó là lý do họ chọn "Anh trai Say Hi" thay vì ĐTQG Việt Nam.

Với 2 trận đấu bóng đá của ĐTQG Việt Nam trên sân Mỹ Đình, đơn vị này thu được khoảng 1,6 tỷ đồng, vậy ta có thể hình dung ra, "Anh trai Say Hi" sẽ phải trả cho sân Mỹ Đình sẽ cao hơn con số này. Như vậy, đơn vị quản lý SVĐ Mỹ Đình được hưởng lợi bởi sự chênh lệch này.

Về phía VFF, thay vì bán tối đa 40.000 vé / 1 trận ở sân Mỹ Đình, họ chỉ còn khoảng phân nửa để bán trên SVĐ Việt Trì (20.000 chỗ ngồi). Thêm nữa, sân ở tỉnh thì chắc chắn không thể thu hút nhiều người vào xem như sân ở thủ đô. Như vậy, với 2 trận thì tổng số vé hụt đi là rất lớn. Mà cứ tính trung bình mỗi vé bán ra khoảng 400.000 đồng, VFF có thể thiệt hại cả chục tỷ đồng. Hẳn con số mất đi này của VFF lớn hơn nhiều số tiền chênh lệch giá mà Ban Quản lý SVĐ Mỹ Đình hưởng lợi từ nhà sản xuất chương trình ""Anh trai Say Hi". Với ĐT Việt Nam, ít nhiều, họ mất đi lợi thế quen sân bãi trước đối thủ. Với khán giả, sẽ có hàng chục nghìn người mất đi cơ hội được xem, cổ vũ cho ĐT Việt Nam thi đấu.

SVĐ Mỹ Đình.

Ngoại trừ số tiền chênh lệch giá mà SVĐ Mỹ Đình nhận được, cùng lợi ích của đơn vị tổ chức "Anh trai Say Hi" khi có được quyền sử dụng sân Mỹ Đình vào thời điểm họ muốn. Mà theo cách nhìn nhận thông thường, cái thời điểm này không phải "khóa chết" với họ theo kiểu VFF phải tổ chức bằng được 2 trận đấu vào ngày 15 và 18/12 theo lịch của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Nếu cần, và nếu được định vị ngay từ khi lên kế hoạch tổ chức sự kiện, họ hoàn toàn có thể điều chỉnh thời điểm tổ chức sự kiện tránh lịch thi đấu của ĐTQG Việt Nam mà không tổn phí gì nhiều. Chúng ta dễ dàng nhận thấy ở sự việc này, tổng phần thiệt hại của các thành tố liên quan lớn hơn nhiều so với lợi ích thu được.

Việc để cho tổng thiệt hại nhiều hơn tổng lợi ích này được cho là đang tuân theo quy luật của kinh tế thị trường. Mà đã tuân theo sự vận hành của quy luật kinh tế thị trường thì là không tránh khỏi và cũng không ai có lỗi cả? Vậy chúng ta có thể làm khác đi để không xảy ra tình trạng này không?

Mỗi quan hệ giữa VFF và Khu liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình là một mối quan hệ đặc biệt. Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình bán một thứ hàng hóa đặc biệt, quyền sử dụng sân vận động Mỹ Đình, còn VFF là một khách hàng đặc biệt, là khách quen. Nếu giữa 2 đối tác này, thay vì khi nào có trận mới thuê, là 1 bản hợp đồng nguyên tắc giữa 2 đơn vị, tối thiểu có hiệu lực 1 năm, ràng buộc nhau về mặt trách nhiệm, bên nào không thực hiện đúng trách nhiệm được ghi trong hợp đồng phải đền bù thiệt hại cho bên kia. Ví dụ trong trường hợp này, thiệt hại của VFF có thể là cả chục tỷ đồng, quá lớn cho mọi toan tính thay đổi.

Mặt khác, khi đã có bản Hợp đồng nguyên tắc như vậy, mọi khách hàng khác, hầu hết là các khách hàng không thường xuyên, nếu có nhu cầu thuê sân, họ sẽ không quá khó khăn để lên được kế hoạch thuê tránh không trùng với lịch của VFF.