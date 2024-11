Bộ VHTTDL lên tiếng vụ ĐT Việt Nam không đá ASEAN Cup tại Mỹ Đình

Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận vòng bảng ASEAN Cup 2024 trên sân nhà, lần lượt gặp Indonesia ngày 15/12 (lượt 2/4 bảng B) và Myanmar ngày 21/12 (lượt 4/4). Đây là 2 trận đấu then chốt, quyết định tới cơ hội vào bán kết của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Theo quy định, sân Mỹ Đình không được tổ chức sự kiện tối thiểu 21 ngày trước khi giải đấu diễn ra, để giữ chất lượng mặt cỏ, cũng như đảm bảo vệ sinh sân bãi và các hạ tầng liên quan.

Tuy nhiên mới đây, ban tổ chức Concert "Anh trai say hi" xác nhận sự kiện này sẽ diễn ra tại Mỹ Đình vào tối 7/12, tức 8 ngày trước trận Việt Nam - Indonesia.

Điều này dấy lên lo ngại chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình không đảm bảo và thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải chọn một địa điểm khác làm sân nhà.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương

Trước vấn đề dư luận quan tâm, phóng viên An ninh Thủ đô có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương.

PV: Thưa ông, ĐT Việt Nam có thể phải “nhường” sân Mỹ Đình cho một sự kiện âm nhạc diễn ra ngay trước thời điểm diễn ra các trận vòng bảng ASEAN Cup 2024, do lo ngại mặt cỏ không đảm bảo tiêu chuẩn. Với vai trò Bộ chủ quản, Bộ VHTTDL đã nắm bắt và có chỉ đạo gì liên quan sự việc này?

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Tôi mới nhận được thông báo từ Cục Thể dục thể thao về việc trận bóng đá của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 sẽ được diễn ra trên sân Việt Trì.

PV: Như vậy có thể hiểu là các bên đã thống nhất dời kế hoạch tổ chức trận đấu của tuyển Việt Nam từ sân Mỹ Đình tới sân sân Việt Trì, thưa ông?

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Theo tôi được báo cáo thì gần như là như vậy. Hiện AFF đang sang Việt Nam làm việc. Thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ thêm phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Nếu được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á chấp thuận, ĐT Việt Nam sẽ đá vòng bảng ASEAN Cup 2024 tại sân Việt Trì, thay vì sân Mỹ Đình như kế hoạch cũ

PV: Để tránh tình trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thoả thuận từ trước về việc tổ chức trận đấu của đội tuyển song kế hoạch lại bị thay đổi phút chót do có sự kiện khác “chen ngang”, cụ thể lần này là Concert "Anh trai say hi", với tư cách Bộ chủ quản, Bộ VHTTDL có khuyến cáo gì để đảm bảo kế hoạch thi đấu quốc tế của đội tuyển bóng đá quốc gia luôn chủ động, thưa ông?

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương: Về chủ trương, Bộ VHTTDL chỉ đạo Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình luôn luôn có kế hoạch bảo dưỡng mặt cỏ, duy trì chất lượng, đảm bảo các điều kiện để chuẩn bị một sân đấu thật tốt phục vụ đội tuyển. Tuy nhiên kế hoạch tổ chức trận đấu còn liên quan nhiều yếu tố, liên quan quá trình làm việc giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (ban tổ chức trận đấu -pv) với Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (ban tổ chức giải đấu-pv) và địa phương. Cụ thể với trận đấu sắp tới, theo tôi được biết, hiện Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đang làm việc với các bên.

Cám ơn ông về cuộc trao đổi!