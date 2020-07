Làm giả hàng nghìn giấy tờ đất, bằng đại học

Ngày 11/7, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) bàn giao Quang cùng hai nghi can khác cho Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) điều tra hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.



Hai nghi can và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua rà soát, trinh sát của Cục đã phát hiện các nhóm buôn bán giấy tờ giả, trong đó có chứng chỉ hành nghề luật sư, bằng đại học y dược, hộ khẩu, bằng trung học phổ thông, bảng điểm và giấy tờ nhà đất... nên lập chuyên án.

Giữa tháng 6, Lê Tuấn Anh (30 tuổi) đi xe máy trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) bị Ban chuyên án chặn kiểm tra. Bên trong cốp xe, cảnh sát tìm thấy túi tài liệu chứa hai bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng đại học nghi là giả và 14 bộ hồ sơ.

Cùng lúc, cơ quan điều tra ngăn chặn Châu Quốc Việt (30 tuổi, quê Trà Vinh) khi người này mang nhiều giấy tờ giả giao cho khách. Từ lời khai của Anh và Việt, Quang đã bị bắt.

Bằng giả do nhóm Quang làm. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Quang cùng đồng phạm khai làm giả chủ yếu các chứng chỉ hành nghề luật sư, bằng đại học y dược, hộ khẩu, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, các loại bảng điểm... Đặc biệt, nếu được đặt hàng, chúng có thể "sản xuất" giấy tờ nhà đất giống như thật.

Khám xét xưởng sản xuất của nhóm này, Ban chuyên án thu hơn 1.500 con dấu giả của hầu hết trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học và con dấu của các bộ, ban, ngành; hàng trăm tem màu, máy in, máy tính, máy tạo con dấu giả, phôi bằng giả...

Quang khai làm giấy tờ giả từ năm 2017 khi thấy nhu cầu tìm kiếm bằng giả tràn lan trên mạng xã hội. Nhóm này chỉ làm giả giấy tờ theo đặt hàng với giá 1,5 triệu đồng. Sau đó những người trung gian đẩy giá lên hàng chục triệu đồng.