"Làm luật" đăng kiểm nhanh tại Bắc Ninh: Giám đốc có nghe điện thoại, không nhận tiền

Thuận Thành (Bắc Ninh)- Có hay không việc cấu kết để “làm luật” đăng kiểm xe nhanh- (Video kỳ 2).

Giám đốc Trung tâm có nghe điện thoại của lái xe

Như Dân Việt đã thông tin, vụ việc ""Cò" ngang nhiên mời chào làm luật để được đăng kiểm nhanh" tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị Công an vào cuộc điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp Luật.

Để làm rõ vụ việc này, tối ngày 25/4, Đoàn kiểm tra của Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng với đại diện Thanh tra Bộ GTVT, đại diện Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc trực tiếp với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã yêu cầu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D (Trung tâm 99-05D) báo cáo, giải trình sự việc mà báo điện tử Dân Việt ghi lại thông qua 2 phóng sự đã được đăng tải.

Đồng thời, ông An đề nghị Trung tâm 99-05D rà soát những người có liên quan được báo điện tử Dân Việt ghi lại trong 2 phóng sự và chỉ rõ những cá nhân thuộc Trung tâm đăng kiểm 99-05D có liên quan đến vụ việc.

Bà Nguyễn Thị The, Chủ tịch HĐQT, Đại diện Chủ đầu tư Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D. Ảnh: Chu Linh

Báo cáo lại sự việc, bà Nguyễn Thị The, Chủ tịch HĐQT, Đại diện Chủ đầu tư Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D phủ nhận việc các nhân viên của Trung tâm 99-05D nhận tiền của lái xe, chủ xe và khẳng định: "Tôi không bao che, dung túng về các việc cấu kết với các "cò mồi" để đưa xe vào kiểm định".

Lý giải việc xuất hiện "Cò làm luật", bà The cho rằng: "Việc đối tượng "cò mồi" nhận tiền của chủ xe để đưa xe vào kiểm định như báo chí đã phản ánh là do Trung tâm 99-05D có đặt lịch hẹn kiểm định thông qua phát số. Tuy nhiên, do chưa quản lý sát sao nên đối tượng "cò mồi" đã lợi dụng việc này để đưa xe vào kiểm định".

Bà The cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo Dân Việt, ngày 24/4/2023 Trung tâm 99-05D đã có báo cáo số 19/BC-99-05D gửi Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh.

Cùng với đó, có đơn trình báo đến Cơ quan công an địa phương (Công an phường Trạm Lộ, Công an thị xã Thuận Thành), hiện tại Cơ quan Công an thị xã Thuận Thành đã triệu tập và tạm giữ 02 đối tượng "cò mồi" là Vương Đ. T. (0976.052....) và Trần T. N. (0962.173....) là người thường xuyên đưa xe tới Trung tâm 99-05D (sao gửi báo cáo và đơn trình báo kèm theo).

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cùng đại diện Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh làm việc với Trung tâm 99-05D. Ảnh: Chu Linh

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Kiên, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-05D cho biết, Trung tâm 99-05D bố trí thời gian làm việc từ 7h sáng đến 20h tối, thậm trí đến 21 giờ tối để hỗ trợ nhu cầu kiểm định của người dân... Khi có hiện tượng ùn tắc Giám đốc trung tâm yêu cầu bảo vệ mở cổng để cho các xe con vào đỗ trong sân, lấy chỗ cho các xe khác để tránh ùn tắc phía ngoài Trung tâm 99-05D.

Giải thích về việc bảo vệ có nói chuyện điện thoại nhắc tới 1 người tên Kiên như phóng sự báo Dân Việt đã đăng tải, ông Kiên cho rằng: "Có nghe điện thoại của lái xe để tạo điều kiện cho khách hàng khi đi kiểm định, tuy nhiên khẳng định không nhận tiền từ chủ xe, lái xe; Không biết người đưa xe vào kiểm định như trong clip mà phóng viên đã đưa tin".

Trung tâm 99-05D đã không thực hiện việc đăng ký qua phần mềm

Về phía sở GTVT, ông Tống Ngọc Đông, trưởng phòng quản lý vận tải và phương tiện người lái cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin mà Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, Sở đã yêu cầu Chủ đầu tư và Trung tâm 99-05D báo cáo, giải trình nội dung sự việc".

"Ngay trong ngày Trung tâm 99-05D đã có văn bản báo cáo giải trình tới Sở GTVT và báo cáo với Sở là đã có văn bản báo cáo Công an thị xã Thuận Thành, Công an phường Trạm Lộ", ông Đông cho hay.

Ông Đông cho hay: "Sự việc này đã ảnh hưởng đến hình ảnh của ngành GTVT, Sở GTVT Bắc Ninh sẽ tổ chức cuộc họp có sự tham gia của đại diện của Công an thị xã Thuận Thành để làm rõ việc này và trả lời công luận một cách thỏa đáng, kể cả phải xử lý hình sự".

"Khẳng định sự việc báo chí đã nêu, cho thấy Chủ đầu tư và Trung tâm 99-05D đã thiếu trách nhiệm, thiếu sự kiểm tra, giám sát; Do vậy, để khắc phục tình trạng này, yêu cầu Chủ đầu tư và Trung tâm 99-05D phải có biện pháp quản lý, chấn chỉnh ngay", ông Đông yêu cầu.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chu Linh

Kết luận buổi làm việc, ông An khẳng định: "Chủ đầu tư và Trung tâm 99-05 phải có trách nhiệm khi để xảy ra vụ việc như báo Dân Việt đã đưa tin. Vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của ngành, đặc biệt trong bối cảnh cả lĩnh vực đang cố gắng từng ngày để lấy lại niềm tin của người dân và doanh nghiệp".

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chấn chỉnh trong công tác kiểm định, đã xây dựng phần mềm đăng ký kiểm định trước và yêu cầu các Trung tâm đăng kiểm sử dụng để người dân, doanh nghiệp chủ động đăng ký, không để tình trạng đăng ký phát số trực tiếp làm mất an ninh trật tự và các tiêu cực có liên quan đến hoạt động kiểm định.

"Trung tâm 99-05D đã không thực hiện việc đăng ký qua phần mềm mà vẫn sử dụng việc phát phiếu đăng ký kiểm định dẫn đến ùn tắc để đối tượng "cò mồi" lợi dụng, cấu kết để trục lợi", ông An khẳng định.

Theo ông An, việc PV báo Dân Việt biết và đưa tin cho thấy sự việc xảy ra tại Trung tâm 99-05D đã xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định, về việc này trước hết từ chính dư luận của người dân, việc để nhân viên cấu kết với những người ngoài Trung tâm đăng kiểm để bố trí đưa xe vào nhằm trục lợi phải có trách nhiệm quản lý của Chủ đầu tư và Trung tâm 99-05D.

Ông An yêu cầu Trung tâm 99-05D báo cáo, giải trình cụ thể nội dung sự việc như báo Dân Việt đã nêu, đồng thời Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ gửi Cơ quan Công an đề nghị phối hợp, xác minh làm rõ nội dung vụ việc để trả lời cho công luận.