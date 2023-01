Trung tâm đăng kiểm dừng hoạt động, tỉnh Hòa Bình "cầu cứu" Cục Đăng kiểm Việt Nam

Trung tâm Đăng kiểm duy nhất tỉnh Hòa Bình dừng hoạt động

Văn bản của UBND tỉnh Hòa Bình nêu rõ: Kể từ ngày 9/1/2023, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình (Trung tâm Đăng kiểm duy nhất trên địa bàn tỉnh) đã tạm thời dừng hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Hòa Bình "cầu cứu", Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam khi Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 28-01S (trung tâm duy nhất) tạm thời dừng hoạt động. Ảnh: Quang Linh.

Lý do dừng hoạt động do thiếu nhân sự thực hiện nhiệm vụ khi mà Giám đốc, Phó Giám đốc và các đăng kiểm viên đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Hòa Bình mời làm việc phục vụ công tác điều tra.

Theo UBND tỉnh Hòa Bình, trong thời điểm tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cận kề và dự báo số lượng phương tiện đến thời hạn kiểm định trên địa bàn tỉnh Hoà Bình trong tháng 1 và tháng 2 năm 2023 là khoảng 3.000 phương tiện.

Nếu không có cơ sở thực hiện việc kiểm định kịp thời sẽ gây rất nhiều khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, vận chuyển hàng hóa phát triển kinh tế - xã hội, ảnh hưởng lớn đến nhu cầu thiết thực của chủ phương tiện. Đặc biệt là tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông đối với các phương tiện không đảm bảo các điều kiện tham gia giao thông theo quy định.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải tỉnh Hoà Bình không có nhân sự đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện cho công tác kiểm định phương tiện xe cơ giới theo quy định.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, UBND tỉnh Hoà Bình định hướng cần duy trì hoạt động ít nhất 1 dây chuyền kiểm định để đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới của nhân dân trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Căn cứ từ thực tế trên, UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam quan tâm, xem xét, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu điều động, biệt phái 4 đăng kiểm viên; trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao để hỗ trợ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình thực hiện vận hành 1 dây chuyền kiểm định. Qua đó, đáp ứng nhu cầu kiểm định xe cơ giới trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận.

Đối với 1 đăng kiểm viên bậc cao sẽ đảm nhận chức vụ lãnh đạo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hoà Bình.

UBND tỉnh Hòa Bình hứa sẽ sắp xếp, bố trí điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, nhà ở công vụ và chế độ chính sách đảm bảo cho các đăng kiểm viên được điều động, biệt phái hỗ trợ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình được làm việc với điều kiện tốt nhất theo quy định của nhà nước.