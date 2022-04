Lạm phát ở Mỹ đang cao nhất trong 40 năm qua: Người bán trên Amazon gồng phí vận chuyển

Lạm phát ở Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, với giá tiêu dùng tăng cao và chuỗi cung ứng tiếp tục đối mặt với sự gián đoạn. Giá khí đốt cũng đã đạt mức cao kỷ lục, một phần do Nga xâm lược Ukraine. Amazon cũng cho biết trong một bản ghi nhớ gửi cho người bán hôm 13/4 rằng, họ đã cố gắng bù đắp "sự gia tăng chi phí đáng kể" do thuê 750.000 nhân viên và tăng lương cho nhân viên kho hàng của Amazon từ 15 đô la lên 18 đô la một giờ. Vì vậy, Amazon đang áp dụng với một khoản phí phụ thu mới đối với người bán.

Bắt đầu từ ngày 28 tháng 4, những người bán hàng trên Amazon vận chuyển sản phẩm của họ thông qua chương trình "Fulfillment by Amazon" của công ty sẽ được tính phụ phí 5%. Đó là cộng với phí mà người bán phải trả cho Amazon trên mỗi đơn vị để thực hiện các đơn đặt hàng.

Gã khổng lồ thương mại điện tử cho biết mức phí mới sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 4, và được áp dụng vì lạm phát đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong những tháng gần đây. Ảnh: @AFP.

Động thái này diễn ra sau đợt tăng phí được công bố vào tháng 11 năm ngoái, có hiệu lực vào tháng 1/2022. Gã khổng lồ thương mại điện tử cho biết mức phí mới sẽ bắt đầu vào ngày 28 tháng 4 và đang được áp dụng vì lạm phát đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể trong những tháng gần đây.

Người phát ngôn của Amazon, Patrick Graham nói với trang CNN rằng, phụ phí chỉ áp dụng cho mức phí do người bán trả khi chọn sử dụng các dịch vụ thực hiện của Amazon, bao gồm lưu trữ, đóng gói và vận chuyển sản phẩm qua dịch vụ dịch vụ Fulfillment by Amazon (FBA) của Amazon. Được biết, Fulfillment by Amazon (FBA) là dịch vụ hỗ trợ người bán hàng của Amazon. Với phương thức hỗ trợ này, người bán sẽ không còn phải lo lắng các vấn đề phát sinh như chuẩn bị kho trữ hàng hay vận chuyển, giao nhận hàng hoá. Thay vào đó, họ sẽ phải trả những khoản phí nhất định cho Amazon để sử dụng dịch vụ này.

Những người bán khác không sử dụng dịch vụ Fulfillment by Amazon (FBA) của Amazon sẽ không bị ảnh hưởng. Hay nói cách khác, người bán sử dụng dịch vụ giao hàng của bên thứ ba hoặc người tự vận chuyển đơn đặt hàng sẽ không bị ảnh hưởng bởi khoản phụ phí này, người phát ngôn của Amazon cho biết. Amazon cũng đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu cung cấp thêm các thông tin chi tiết.

Công ty thương mại điện tử cho biết, họ đã thu thêm chi phí bất cứ khi nào có thể để giải quyết các chi phí vĩnh viễn và để cạnh tranh với các nhà cung cấp khác. Các đối thủ cạnh tranh của Amazon là FedEx và UPS cũng đã có khoản thu phụ phí nhiên liệu.

Amazon viết trong bản ghi nhớ cung cấp cho trang CNN rằng: "Vào năm 2022, chúng tôi mong đợi sự trở lại bình thường khi các hạn chế của Covid-19 trên toàn thế giới được nới lỏng, nhưng việc nhiên liệu khan hiếm và lạm phát đã gây ra những thách thức lớn hơn nữa. Không rõ liệu chi phí lạm phát này sẽ tăng hay giảm, hoặc chúng sẽ tồn tại trong bao lâu", Amazon cho biết trong thông báo.

Có thể thấy, các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng Mỹ đang phải đối mặt với chi phí cao hơn do lạm phát với mức tăng 8,5% trong tháng 3, mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1981. Chỉ số giá xăng dầu đã tăng 18,3% trong tháng 3 và là một trong những yếu tố chính khiến lạm phát tăng cao.

Việc tăng phí là ví dụ mới nhất về cách các doanh nghiệp đang phản ứng với việc tăng đột biến năng lượng và các chi phí khác. Uber và Lyft gần đây đã bắt đầu áp dụng phụ phí nhiên liệu tạm thời cho các chuyến đi, và các hãng hàng không Mỹ đã tăng giá vé máy bay. Gần đây, Amazon đã tăng mức lương khởi điểm trung bình theo giờ cho nhân viên kho hàng lên 18 đô la mỗi giờ như một phần của nỗ lực tuyển dụng. Công ty cũng khôi phục chiến dịch tuyển dụng học sinh trung học từ 18 tuổi trở lên đã tốt nghiệp, chiến dịch này vốn đã bị tạm dừng trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát.

Người bán trên Amazon phải đối mặt với khoản phụ phí nhiên liệu và lạm phát 5% để bù đắp chi phí gia tăng. Ảnh: @AFP.

Dĩ nhiên, việc Amazon tăng phí đối với người bán có thể dẫn đến chi phí cao hơn cho người tiêu dùng, khi các doanh nghiệp tìm cách chuyển chi phí gia tăng cho khách hàng của họ. Ông Dan Brownsher, người điều hành Channel Key, một doanh nghiệp tư vấn thương mại điện tử ở Las Vegas với hơn 50 khách hàng bán sản phẩm trên Amazon cho biết: "Người tiêu dùng sẽ càng gánh nặng. Bởi Amazon đã tăng phí vào tháng Giêng, vì vậy người bán sẽ phải tăng giá theo".

Mặc dù công ty đổ lỗi cho lạm phát và chi phí nhiên liệu tăng cao là nguyên nhân dẫn đến khoản phụ phí, nhưng Stacy Mitchell, đồng giám đốc của Viện chống độc quyền Mỹ cho biết Amazon đang tận dụng thời điểm này. "Amazon tiếp tục tăng phí đối với những người bán phải phụ thuộc vào nền tảng của mình", Mitchell chia sẻ và nói thêm rằng các khoản phí mới là một cách "lấy nhiều tiền hơn từ túi của các doanh nghiệp độc lập và đưa vào kho bạc của Amazon".

Thị trường bên thứ ba của Amazon, nơi các thương gia độc lập liệt kê hàng triệu sản phẩm của họ, là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty này. Amazon có khoảng 2 triệu người bán, những người chịu trách nhiệm cho một nửa số hàng hóa được bán trên Amazon.com.

Năm ngoái, người bán đã trả cho Amazon khoảng 103 tỷ đô la (78 tỷ bảng Anh) phần phí, chiếm khoảng 22% doanh thu của công ty. Amazon cũng dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập của mình trong ba tháng đầu năm nay vào ngày 28 tháng 4 tới đây.