Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8: Làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ như thế nào?

Làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ kéo dài thêm 10 năm so với quy định cũ

Theo quy định mới của Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8, thời điểm công nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ) đang được cá nhân, hộ gia đình sử dụng ổn định sẽ được kéo dài thêm 10 năm so với quy định cũ.

Cụ thể, Luật Đất đai 2024 đã chia các nhóm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất không có giấy tờ gồm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp; Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp;

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

Như vậy, cả 3 nhóm trên đều phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp, không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp giao đất sai thẩm quyền, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và tùy vào từng nhóm sẽ có những quy định cụ thể về việc làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ.

Nhiều loại đất không có giấy tờ được cấp sổ đỏ từ 1/8 (Ảnh: Thái Nguyễn)

Bên cạnh đó, Luật cũng quy định hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1, Điều 118 của Luật này đã sử dụng làm đất ở, đất phi nông nghiệp trước ngày 1/7/2014 nhưng không có các giấy tờ quy định, có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương, thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch, thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định.

Thời hạn sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với diện tích đất nông nghiệp còn lại (nếu có) phải chuyển sang thuê đất của Nhà nước.

Kéo dài thời gian làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ bảo đảm quyền lợi cho người dân

Đánh giá về quy định mới đối với vấn đề làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, ThS. Nguyễn Văn Đỉnh, chuyên gia pháp lý bất động sản cho biết, quy định mới này nhằm giải quyết cho các trường hợp đất do cha ông để lại, đã được sử dụng lâu đời nhưng do các yếu tố khách quan như người dân thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, do hiểu biết pháp luật còn hạn chế hoặc do không có nhu cầu chuyển nhượng đất nên không đi đăng ký để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

“Quy định mới này chỉ giải quyết cho các trường hợp không có vi phạm pháp luật về đất đai, và không thuộc trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Do đó, sẽ không có sự hợp thức hóa cho các trường hợp sai phạm như việc người dân cố tình lấn chiếm đất. Hơn hết, việc kéo dài thời gian được cấp giấy chứng nhận sẽ bảo đảm hài hòa quyền lợi cho người dân", ông Đỉnh cho biết.

Làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ kéo dài thêm 10 năm mang lại quyền lợi cho người dân (Ảnh: Thái Nguyễn)

Nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng quy định làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ này không phải là quá mới so với những quy định của Luật Đất đai 2003 hay Luật Đất đai 2013. Đây chỉ là sự thay đổi về mốc thời gian để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng là một trong những điểm tích cực phù hợp, đáp ứng được yêu cầu chính đáng, quyền lợi của người dân hiện nay.

Liên quan đến việc làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, không có tranh chấp, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết, từ trước đến nay, Luật Đất đai đã quy định rất cụ thể về loại đất này. Luật vừa thông qua có sự kế thừa của Luật Đất đai từ trước đây cho đến bây giờ, vẫn không có sự thay đổi.

"Về nguyên tắc, nếu như đất sử dụng ổn định, tùy theo từng thời điểm thì có thể đương nhiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng phải phù hợp với quy hoạch. Nguyên tắc này vẫn không thay đổi trong Luật Đất đai từ 2003 đến 2013 và cho đến nay vẫn giữ như vậy. Tất cả các trường hợp này sẽ được xem xét để được cấp giấy chứng nhận. Còn cụ thể ra sao sẽ phải căn cứ vào từng trường hợp cụ thể", bà Hoa khẳng định.