Lần đầu tiên, bóng đá Indonesia xem mình là cửa dưới trước Việt Nam

Trong bóng đá, chỉ có đội quá mạnh hay quá yếu là có thể không toan tính, còn một đội bóng khi nuôi tham vọng mà thực lực không đủ mạnh, họ sẽ phải toan tính để có thể đi xa hơn. Trong trận gặp ĐT Việt Nam hôm qua, ĐT Indonesia là điển hình cho sự toan tính đó, từ chiến lược cầm hòa cho tới chiến thuật triển khai để thực hiện bằng được chiến lược đó. Rõ ràng, quyết chiến để kiếm 3 điểm trước ĐT Malaysia dễ dàng hơn nhiều khi làm điều đó với ĐT Việt Nam. Chưa kể với chỉ số phụ, ĐT Indonesia đang nhỉnh hơn đội ĐT Việt Nam, nếu kết quả 2 trận cuối của 2 đội tương đương nhau, thì ĐT Indonesia còn giữ được ngôi đầu bảng, thuận lợi hơn trong trận bán kết. Thực tế, ĐT Indonesia đã thực hiện được toan tính của mình, họ đã cầm hòa thành công trước ĐT Việt Nam. Nhưng cũng bằng toan tính chủ động như vậy, đây là lần đầu tiên, bóng đá Indonesia đã chính thức tự coi mình là cửa dưới so với bóng đá Việt Nam, và đó là thành công của bóng đá Việt Nam.

ĐT Việt Nam đã chơi một trận trên cơ so với ĐT Indonessia. Ảnh: VFF.

Trước 1 đối thủ đá phòng ngự dày đặc với lối đá có phần thô bạo, dù không thắng, nhưng ĐT Việt Nam đã có 1 trận đấu triển khai chiến thuật tốt, làm chủ thế trận, thời gian kiểm soát bóng vượt trội. Hàng tiền vệ kiểm soát tốt khu vực giữa sân, thực hiện các miếng phối hợp vẫn nhịp nhàng dù hay bị ngắt bởi những pha chơi xấu của đội bạn. Hàng phòng ngự đá chặt chẽ, bọc lót, đánh chặn thành công các ý tưởng tấn công của đội Indonesia, gần như không để xảy ra các tình huống nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho cầu môn đội nhà. Các cầu thủ thi đấu bản lĩnh, vẫn cầm bóng, phối hợp hay thực hiện động tác qua người mà không hề ke chân trước các cú vào bóng thô bạo của đội bạn, vẫn giữ được bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc tốt, không để xảy ra các pha phạm lỗi không cần thiết. Về cơ bản, các cầu thủ Việt Nam đã có 1 trận đấu tốt, điều thiếu duy nhất là bàn thắng, một thứ mà đôi khi cần cả may mắn mới có. Với thế trận cũng như các toan tính trong trận đấu ngày hôm qua, nếu Indonesia không may mắn để thua 1 quả ở hiệp 1, khả năng cao là họ sẽ thua đậm trong trận đấu này.

Trong 1 đội bóng, tính đa dạng trong phong cách chơi bóng của các cầu thủ rất quan trọng, nó tạo ra khả năng thích nghi cho đội bóng đó khi gặp các đối thủ có lối chơi khác nhau. Bên cạnh những cầu thủ có phong cách chơi nghệ sỹ, hào hoa đẹp mắt, "vẽ" như họa sỹ của Quang Hải, cần phải có những người "cày cuốc", và trong trận đấu ngày hôm qua, Vũ Văn Thanh là điển hình cho vai trò đó. Với thể hình phù hợp, cơ bắp, dầy mình, anh xông xáo, di chuyển nhiều, không ngại va chạm, thu hồi bóng, phối hợp triển khai tấn công tốt. Ở vòng loại Wolrd Cup 2022, người ta hay nhắc tới VAR và hệ lụy của nó là tiểu xảo trong thi đấu.

Trong trận đấu hôm qua, nếu có VAR, hoặc nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, có tư tưởng giữ chân hơn cho các cầu thủ thì các tình huống vào bóng có thể đã khác, các cầu thủ Indonesia đã không có nhiều pha tiểu xảo thô bạo như vậy. Hẳn chúng ta cũng không muốn chứng kiến một trận đấu mà cứ hễ cầm bóng là cầu thủ Việt Nam bị đốn ngã. Trước 1 bối cảnh như vậy, các cầu thủ Việt Nam cũng buộc phải sử dụng các động tác tiểu xảo để còn giữ chân, hạn chế chấn thương cho bản thân mình, để còn tiếp tục duy trì thế trận, miễn là không để xảy ra thẻ phạt. Và Văn Thanh là điển hình cho các pha xử lý tiểu xảo hiệu quả trong va chạm tranh chấp tay đôi trên sân. Các tình huống như vậy không chỉ tạo ra lợi thế cho pha bóng đó, nó còn có tác dụng tích cực tới tinh thần thi đấu của các đồng đội trước 1 đối thủ thi đấu thô bạo như vậy. Nó giống như những pha xử lý nghệ thuật của Quang Hải đã truyền cảm hứng, sự tin cho các đồng đội mạnh dạn sử dụng kỹ thuật, cầm bóng qua người hay phối hợp vậy. Có thể, đó là lý do, dù một số người chê Văn Thanh, nhưng ông Park vẫn đều đặn sử dụng cầu thủ này.

Chi tiết có thể coi là thú vị của trận đấu ngày hôm qua, có liên quan đến 3 người đàn ông Hàn Quốc tham gia trận đấu, HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam, HLV Shin Tae-yong của ĐT Indonesia và ở giữa là ông trọng tài Kim Dae Yong. Từ trước đến giờ, chỉ có các thành viên BHL của ĐT Việt Nam chạy ra can ngăn các phản ứng có phần quyết liệt của HLV trưởng Park Hang-seo trước các pha phạm lỗi thô bạo của đối phương với các cầu thủ của ông, hoặc phản ứng trước các quyết định mà ông cho là thiếu công bằng của trọng tài khi điều hành trận đấu. Nhưng trong trận đấu ngày hôm qua, chính HLV Park Hang-seo lại là người chạy ra đường biên can ngăn các phản ứng quyết liệt của các thành viên BHL ĐT Việt Nam trước các tình huống đó. Chúng tôi xin nhường phần bình luận về chi tiết thú vị này cho các bạn, những người bạn đọc yêu quý của báo Dân Việt, và chúng ta cùng chờ đợi trận đấu tiếp theo của ĐT Việt Nam trước 1 đội Campuchia mới mẻ, trẻ trung, là hiện tượng của giải. Chúng ta cùng chờ xem ĐT Việt nam sẽ đá thế nào trước ĐT Campuchia.