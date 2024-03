Lần đầu tiên Cần Thơ có lễ hội âm nhạc thể thao đỉnh cao VPBank - Cantho Music Night Run 2024

Diễn ra trong hai ngày 12-13/4, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là sự kiện âm nhạc, thể thao đỉnh cao, góp phần quảng bá đô thị sông nước Tây Đô nên thơ, hiền hòa, giàu bản sắc văn hóa. Đây là thông tin được đại diện ban tổ chức là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VPBank) và Nexus Sport Events đưa ra tại cuộc họp báo ngày 12/3 tại TP Cần Thơ.

Được tổ chức bởi VPBank và Nexus - hai đơn vị uy tín có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, vận hành giải chạy danh tiếng trên toàn quốc, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ là đường đua giàu cảm xúc, đa trải nghiệm, hứa hẹn trở thành sự kiện thể thao biểu tượng của Cần Thơ.

Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn Hóa,Thể Thao & Du lịch TP Cần Thơ:" Giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024 được tổ chức theo hình thức độc đáo, thể thao kết hợp âm nhạc, sẽ là sự kiện tiêu biểu, ấn tượng, đáng mong chờ nhất trong năm tại Cần Thơ. Đây là cơ hội để Cần Thơ thu hút đông đảo du khách, vận động viên về thi đấu trải nghiệm, thưởng thức cảnh quan thiên nhiên và ẩm thực đặc sản miền sông nước. Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu bạn bè, du khách về hình ảnh về Tây Đô giàu tiềm năng, thân thiện, mến khách."

Với thông điệp "Music Makes You Move" đường đua của VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ đem đến cho hàng ngàn runner không khí thể thao tưng bừng, rộn rã. Các trạm tiếp nước trên đường chạy được thiết kế thành sân khấu âm nhạc hiện đại với sự trình diễn sôi động của các ban nhạc sẽ "tiếp lửa" truyền cảm hứng, để mỗi bước chạy runner thêm mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Khi kết thúc hành trình, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chào đón các runner một đại tiệc âm nhạc bùng nổ, "đánh thức giác quan hội hè" với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ danh tiếng như ca sĩ Isaac, Myra Trần, rapper Long Nón Lá, nhóm nhạc Chilles, producer G5R SQUAD.

Không chỉ trải nghiệm cảm xúc thăng hoa trên đường đua, VPBank Can Tho Music Night Run 2024 còn là nơi để các vận động viên thỏa sức thưởng thức phong vị ẩm thực, khám phá giá trị văn hóa đặc sắc của miền Tây sông nước. Một hội chợ ẩm thực với những sản vật và các món đặc trưng trong khuôn khổ lễ hội thể thao âm nhạc này cũng sẽ mang đến cho các vận động viên một góc nhìn mới mẻ, độc đáo cùng những trải nghiệm món ăn ngon mắt, ngon miệng và hết sức đa dạng, mang đậm mùi vị của miền Tây.

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank chia sẻ về tâm huyết của nhà băng khi đồng hành cùng giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024

"Lần đầu tiên tham gia tổ chức giải chạy tại Cần Thơ, VPBank mong muốn sẽ đem đến cho địa phương một sản phẩm du lịch thể thao quy mô, đẳng cấp vượt ra khỏi khuôn khổ của giải chạy truyền thống, mang đến cho runner những trải nghiệm khác biệt. Qua đó, thắp sáng niềm đam mê với môn thể thao đại chúng, lan tỏa giá trị thịnh vượng thể chất và tinh thần, góp phần kiến tạo cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh."– Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank chia sẻ.

VPBank Can Tho Music Night Run sẽ khởi tranh vào chiều tối ngày 13/4 với 3 cự li là 21km, 10km, 5 km với cung đường được AIMS đánh giá đạt tiêu chuẩn quốc tế. 5000 vận động viên tham gia giải đấu sẽ xuất phát từ công viên Sông Hậu đi qua nhiều địa danh nổi tiếng Cầu Cần Thơ, phố đi bộ Ninh Kiều, chợ đêm Ninh Kiều, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, sân vận động Cần Thơ, Bến Phà Cũ.. Đây là cơ hội để runner có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp mảnh đất Tây Đô về đêm với cầu Cần Thơ lộng lẫy đèn hoa, bến Ninh Kiều hiền hòa nép mình bên dòng sông Hậu thơ mộng hay tận hưởng nhịp sống vui tươi của người dân miền sông nước tại chợ đêm và phố đi bộ Ninh Kiều …

Cung đường chạy của giải đấu VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Toàn bộ đường chạy được đội ngũ chuyên gia đo đạc, xây dựng phương án ánh sáng, an ninh, y tế, phục vụ theo chuẩn giải marathon quốc tế. Bên cạnh đó, các công nghệ nhận diện hình ảnh theo BiB chạy, theo gương mặt và các ứng dụng công nghệ thông tin khác trong suốt quá trình vận hành giải chạy sẽ giúp VĐV có những trải nghiệm an toàn, trọn vẹn và đặc biệt nhất.

Racekit cũng là món quà đặc biệt mà VPBank Can Tho Music Night Run 2024 dành tặng cho runner. Huy chương được làm từ chất liệu hợp kim, mô phỏng hình ảnh một runner sải bước trên đường đua cùng nút "Play" biểu tượng của âm nhạc. Nổi bật trên nền huy chương là hình ảnh Cầu Cần Thơ biểu tượng kiến trúc của Tây Đô sẽ là bảo chứng thành tích ý nghĩa mà bất cứ runner nào cũng mong chờ. Áo đấu cũng được thiết kế với hai tone xanh - hồng chủ đạo nổi bật hình ảnh cột sóng, biểu trưng của âm nhạc hứa hẹn sẽ tạo nên một đường đua đầy màu sắc, ngập tràn cảm hứng, khí chất thể thao.

Đại diện sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, ban tổ chức VPBank và Nexus Sport Events chia sẻ, giải đáp thông tin về giải VPBank Can Tho Music Night Run 2024

BTC cũng đặt mục tiêu đưa VPBank Can Tho Music Night Run trở thành lễ hội du lịch thể thao đẳng cấp quốc tế, mở rộng cự ly lên chuyên nghiệp (42 km), thu hút các VĐV quốc tế tham dự vào năm 2025. Trước đó, vào đầu tháng 3, giải chạy đêm lớn nhất trên toàn quốc - VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 – cũng vừa được VPBank và VnExpress Marathon phối hợp tổ chức với sự tham gia của hơn 11.000 vận động viên trong nước và quốc tế.