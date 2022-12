Lần đầu tiên Việt Nam có sản phẩm IoT giành giải thưởng lớn tại Asia Communication Awards 2022

Viettel High Tech là đại diện Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách đề cử và đạt giải bên cạnh các tên tuổi hàng đầu thế giới như Ericsson, Huawei, Singtel, SK Telecom…

Nằm trong nhóm Internet of Things (IoT), giải thưởng "IoT in Action – Ứng dụng Internet vạn vật" nhằm vinh danh giải pháp sáng tạo chỉ có thể thực hiện được nhờ sử dụng IoT với các tiêu chí như: phạm vi ứng dụng; khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường mới; tính hoàn thiện so với các giải pháp hiện có… Giải pháp IoT của Viettel - Viettel Innoway mang đến một nền tảng đa năng cho phép thu thập dữ liệu từ hàng tỷ thiết bị phần cứng và cung cấp dịch vụ quản trị, giám sát, và phân tích dữ liệu cho khu chung cư, sân bay, khu công nghiệp... theo thời gian thực.

Viettel Innoway cho phép thu thập dữ liệu từ hàng tỷ thiết bị phần cứng và cung cấp dịch vụ quản trị, giám sát, và phân tích dữ liệu theo thời gian thực.

Tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu này, Viettel mong muốn xây dựng một nền tảng hỗ trợ các giải pháp IoT toàn trình. Qua đó, hỗ trợ đối tác tích hợp nhanh chóng đưa IoT vào cuộc sống đi kèm với những chính sách ưu đãi về giá, hỗ trợ phát triển và tối ưu giải pháp. Mục tiêu của Viettel là đưa IoT thành dịch vụ tạo ra giá trị cho mọi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp ở Việt Nam, đóng góp cho mục tiêu phát triển Chuyển đổi số Quốc gia của Viettel.

Mục tiêu của Viettel là đưa IoT thành dịch vụ tạo ra giá trị cho mọi cá nhân, gia đình và doanh nghiệp ở Việt Nam, góp phần chuyển đổi số.

Nền tảng Innoway có tính năng và công nghệ cạnh tranh vượt trội so với các nền tảng khác ở Việt Nam, bao gồm: Công cụ quản lý kết nối (Telco) sẽ hỗ trợ khách hàng quản lý kết nối vô tuyến và tối ưu chi phí kết nối này trong quá trình triển khai dịch vụ. Việc hỗ trợ toàn trình của nền tảng (phần cứng, kết nối và Cloud) cùng đội ngũ chuyên gia sẽ hỗ trợ khách hàng phát triển giải pháp giảm thiểu thời gian hoàn thiện sản phẩm (trung bình chỉ mất 2 tháng cho việc phát triển 1 dịch vụ IoT mới với chi phí thấp).

Đến cuối năm 2022, Viettel Innoway đã được triển khai trên hệ sinh tháiViettel Cloud. Viettel High Tech tập trung vào lĩnh vực cung cấp hạ tầng, dịch vụ phần mềm cho các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh thiết bị thông minh. Hiện giải pháp tích hợp vào các sản phẩm đang kinh doanh của Viettel như: Thiết bị định vị thông minh vTag, Hệ thống quản lý và giám sát phương tiện vận tải V-Tracking, Viettel SmartHome…

Bắt đầu tổ chức thường niên từ năm 2011, Asia Communication Awards (ACA) là giải thưởng do tổ chức Total Telecom (Anh) khởi xướng nhằm đánh giá các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin hàng đầu trong khu vực. ACA là một nhánh sự kiện dành riêng cho thị trường châu Á của World Communication Awards danh giá, với sự góp mặt của các tên tuổi lớn như Ericsson, China Mobile, Rakuten, Globe Telecom, Singtel... 21 doanh nghiệp/giải pháp toàn cầu tham gia ACA 2022 dựa trên sự đánh giá của Ban giám khảo là đại diện của các tổ uy tín như IDC, ACCA..

Viettel Innoway giúp đơn giản hóa và tối ưu quy trình xây dựng ứng dụng từ thiết kế đến quản trị với giải pháp toàn trình gồm Thiết bị (Module), Bộ công cụ phát triển phần mềm (Sofware Development Kit), Nền tảng Back-end (IoT Back-end Platform), Ứng dụng (Application).