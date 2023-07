Bệnh viện Nhi đồng 1 nhận chứng nhận Trung tâm tim mạch xuất sắc. Ảnh: B.D

Trung tâm tim mạch - Bệnh viện Nhi đồng 1 là trung tâm tim mạch trẻ em đầu tiên tại Việt Nam được Children's HeartLink (tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ chuyên hỗ trợ, giúp đỡ các nước đang phát triển phát triển chuyên môn, kỹ thuật trong lĩnh vực tim mạch trẻ em) trao chứng nhận này.



PGS.TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, trước năm 2004, nhiều trẻ bệnh tim bẩm sinh tại khu vực phía Nam phải sang nước ngoài như Thái Lan, Singapore… để điều trị với chi phí rất cao, vượt khả năng chi trả. Đặc biệt, nhiều trẻ bệnh nặng đã không qua khỏi trong thời gian chờ đến lượt phẫu thuật.

Từ năm 2004, với sự hỗ trợ của Viện Tim TP.HCM, Bệnh viện Nhi đồng 1 triển khai mổ tim kín trong điều kiện hết sức khó khăn về trang thiết bị và cơ sở vật chất. Từ năm 2008, với sự hỗ trợ của Children's HeratLink và một số tổ chức khác, các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã được gửi đi đào tạo ở nhiều bệnh viện trong nước và nước ngoài về phẫu thuật tim hở, thông tim can thiệp, gây mê hồi sức, tuần hoàn ngoài cơ thể, siêu âm tim, siêu âm tim bào thai, MRI tim, điện tim sinh lý, điều trị rối loạn nhịp, ECMO...

Đến nay Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có một đội ngũ tim mạch giỏi chuyên môn có thể điều trị, can thiệp và phẫu thuật hầu hết các bệnh lý tim mạch phức tạp, đặc biệt trên cả trẻ sơ sinh non tháng cực nhẹ cân. Trong 15 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện hơn 5.100 ca phẫu thuật tim hở và hơn 7.100 ca thông tim can thiệp, với tỷ lệ sống còn 98%. Nhờ vậy đã giúp kéo giảm đáng kể tỷ lệ tử vong tại bệnh viện từ 4,9% (năm 2007) xuống còn 0,4% (năm 2021).

Toà nhà Trung tâm tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1. Ảnh: B.D

Một trong những tiêu chí đánh giá của Children's HeartLink chính là hiệu quả điều trị được thể hiện qua chỉ số tỷ lệ sống còn trong 30 ngày đầu tiên sau phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch cũng như số trẻ được cứu sống của trung tâm tim mạch.

Children's HeartLink là tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm mục đích cải thiện chất lượng chăm sóc cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên phạm vi nhiều khu vực khác nhau của thế giới.

Được biết, Children's HeartLink đã công nhận 6 trung tâm tim mạch trẻ em xuất sắc ở Brasil, Trung Quốc, Ấn Độ, Bangladesh và Malaysia. Trung tim tim mạch Bệnh viện Nhi đồng 1 của Việt Nam là Trung tâm xuất sắc thứ 7 trong danh sách này.