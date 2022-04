Lạng Sơn: Tiêu hủy hơn 2 tấn chân gà rút xương bốc mùi hôi thối

Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Cục QLTT Lạng Sơn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác giám sát đối với ông Hoàng Nhật Khanh (Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) là người vi phạm hành chính.

Cụ thể, Đoàn liên ngành tỉnh Lạng Sơn thực hiện việc tiêu hủy tang vật vi phạm gồm 2,5 tấn chân gà rút xương không rõ nguồn gốc, xuất xứ đang trong quá trình phân hủy bốc mùi hôi thối gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.

Hơn 2,5 tấn chân gà bốc mùi, không rõ nguồn gốc xuất xứ được ngành chức năng Lạng Sơn tiến hành tiêu hủy. (Ảnh: Tổng cục QLTT)

Toàn bộ tang vật vi phạm được đưa vào lò tiêu hủy, sử dụng dầu diesel phun áp lực đốt cháy ở nhiệt độ cao, đảm bảo tang vật không còn giá trị sử dụng, thời gian tiêu hủy từ 18h10’ đến 22h00’ cùng ngày.

Trước đó, ngày 20/4/2022, Đội QLTT 6 đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tải thùng kín biển kiểm soát 15C- 366.60 đang dừng đỗ tại bãi đất ven đường Đoàn Thị Điểm, khối 2, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn do ông Nguyễn Xuân Vượng điều khiển có địa chỉ thường trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng đang vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe ô tô đang vận chuyển 125 bao tải dứa màu xanh không có nhãn mác; bên trong có chứa chân gà rút xương, tổng trọng lượng là 2,5 tấn; toàn bộ số hàng hóa đã chảy nước và bốc mùi hôi thối gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường.