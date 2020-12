Lãnh đạo Crytal Bay chia sẻ bí quyết thu hút du khách

Là nhà đầu tư và phát triển du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm, Crystal Bay tạo dựng hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Trên hành trình biến giấc mơ trải nghiệm của du khách thành hiện thực, Crystal Bay và các đối tác phát triển các tổ hợp giải trí - nghỉ dưỡng xu hướng All – in – one (Tất cả trong một) đáp ứng nhu cầu tận hưởng nhiều tiện ích nhất của du khách tại nhiều vùng đất mới.

Tại Cam Ranh (Khánh Hoà) là Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa, Selectum Noa; Ninh Thuận với SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang và Sailing Bay Ninh Chữ; Quảng Ninh với dự án Vân Đồn Heritage Road... Với thế mạnh dòng khách sẵn có, Crystal Bay đón hàng triệu khách từ Nga, Ucraina, Hàn Quốc,… trên những chuyến bay thuê chuyến khám phá Việt Nam. Cùng việc mở rộng thị trường khách Việt, Crystal Bay tự hào mang đến những trải nghiệm đẳng cấp chuẩn 5 sao quốc tế cho du khách.