Lãnh đạo duy nhất đảm nhiệm 2 chức vụ sau khi Quốc hội kiện toàn nhân sự cấp cao là ai?

Sau khi Quốc hội kiện toàn nhân sự, vị lãnh đạo duy nhất đảm nhiệm 2 chức vụ là ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng. Tại kỳ họp Quốc hội này, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Ông Nguyễn Đức Hải (bỏ phiếu) đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội (ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội).

Ông Nguyễn Đức Hải được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách vào tháng 4/2016, khi Quốc hội khóa XIII kiện toàn nhân sự. Đến tháng 7/2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ông tiếp tục được bầu giữ chức vụ này. Trong đợt kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao vừa được Quốc hội khóa XIV thực hiện, do nhân sự dự kiến được giới thiệu để bầu thay thế ông Hải chưa phải là đại biểu Quốc hội nên ông Hải vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Trong đợt kiện toàn nhân sự này, có 4 vị lãnh đạo không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (do quá tuổi so với quy định) nhưng chưa được miễn nhiệm, họ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ cho đến hết nhiệm kỳ, nghĩa là đến tháng 7/2021, khi Quốc hội khóa XV họp kỳ thứ nhất để tiến hành công tác nhân sự cho nhiệm kỳ mới. 4 trường hợp là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến và Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt.

Trước kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, có 2 vị lãnh đạo đảm nhiệm 2 chức vụ là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được miễn nhiệm chức Chủ tịch nước, người kế nhiệm là Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh được miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, người kế nhiệm là ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng (ông Sơn trước đó là Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao).

Sau khi Quốc hội kiện toàn nhân sự, chức Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước là mới.

Ở khối Quốc hội có Chủ tịch Quốc hội và 3 Phó Chủ tịch Quốc hội mới, 1 Phó Chủ tịch được bầu từ đầu nhiệm kỳ (ông Đỗ Bá Tỵ); Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và 3 Chủ nhiệm, 1 Trưởng Ban là mới; 7 Chủ nhiệm còn lại được bầu từ đầu nhiệm kỳ và giữa nhiệm kỳ.

Ở khối Chính phủ có Thủ tướng, 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Trưởng ngành mới; 13 thành viên Chính phủ còn lại là những trường hợp được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm từ trước đó.