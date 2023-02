Liên quan đến vụ "Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An, thuộc quản lý của Sở GTVT Nghệ An, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng, trong đó có 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc, đồng thời điều tra mở rộng vụ án.



Theo ghi nhận của phóng viên tại trụ sở chính Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An trên đường Phan Bội Châu, thành phố Vinh; tại đây, đang tạm dừng hoạt động, không khí vắng lặng, chỉ có một số cán bộ, nhân viên có mặt tại trụ sở. Phía trong các phòng làm việc, những dây chuyền đã khóa trái cửa. Một số phòng đã bị niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Khung cảnh vắng lặng tại trụ sở chính Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An sau khi hàng loạt cán bộ tại đây bị bắt. Ảnh: Thắng Tình

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Hoàng Phú Hiền – Giám đốc Sở GTVT Nghệ An nói: Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 9 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Trong đó, có 8 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tư nhân, 1 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc quản lý của Sở GTVT Nghệ An. Trung tâm này có 2 cơ sở dưới sự điều hành của 1 Giám đốc và 4 Phó giám đốc Trung tâm.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An khám xét tại trụ sở chính Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An. Ảnh: CA

Sau sự việc, hiện tại, Sở đã họp, chấn chỉnh, phân công lại nhiệm vụ, giao cho người phụ trách. Một số phòng cơ quan điều tra đang niêm phong, một số thiết bị cũng đang bị tạm giữ, đơn vị cũng đang đề xuất để cơ quan điều tra sớm. Sau đó, cố gắng trong thời gian nhanh nhất để trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại.

Những hình ảnh ở Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An do nhóm PV Dân Việt ghi nhận:

Cổng chính vào Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An được đóng lại sau khi hàng loạt lãnh đạo, cán bộ tại đây bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Thắng Tình

Những khu vực vốn tấp nập xe cộ giờ đây vắng lặng. Ảnh: Thắng Tình

Phía trong các phòng làm việc, dây chuyền kiểm định xe được đóng cửa. Ảnh: Thắng Tình

Theo lãnh đạo Sở GTVT Nghệ An, hiện đơn vị này cũng đã họp, chấn chỉnh, phân công lại nhiệm vụ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình