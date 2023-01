Triệt phá vụ nhận hối lộ ở Trung tâm đăng kiểm, cảnh sát Thái Bình được thưởng nóng

Như Dân Việt đã đưa tin, Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Đông Hưng (Thái Bình) vừa khởi tố, bắt tạm giam nhiều cán bộ liên quan vụ nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm.

Theo Công an tỉnh Thái Bình, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện vi phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D (địa chỉ tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình) và 17-02D (địa chỉ tại xã Đông Các, huyện Đông Hưng).

Các lực lượng Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: KL

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhân viên của 2 trung tâm đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện thu những khoản tiền ngoài phí và lệ phí quy định để tạo điều kiện thuận lợi, bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Quang Hải (SN 1975, trú tại phường Đề Thám, TP.Thái Bình - giám đốc Trung tâm đăng kiểm); Bùi Ngọc Diệp (SN 1981, trú tại, phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm); Tô Hồng Dương (SN 1986, trú tại tổ 5, phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình - Đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D) về tội "Nhận hối lộ".

Cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Hưng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Viễn (SN 1982, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình); Nguyễn Văn Kính (SN 1988, trú tại xã Xuân Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình); Bùi Văn Tưởng (SN 1989, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Tiến Uy (SN 1978, trú tại phường Đề Thám, TP.Thái Bình); Tạ Văn Huynh (SN 1989, trú tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư) đều là cán bộ Trung tâm đăng kiểm 17-02D về tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định thưởng nóng cho các đơn vị liên quan khi điều tra, khám phá vụ nhận hối lộ ở trung tâm đăng kiểm. Ảnh: CACC

Ghi nhận thành tích trên, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã quyết định thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an huyện Đông Hưng, mỗi đơn vị 30 triệu đồng.

Thượng tá Trần Văn Phúc - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã biểu dương thành tích của lực lượng Cảnh sát Kinh tế và Công an huyện Đông Hưng, đồng thời yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra, kết luận vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian vừa qua, nhiều tỉnh thành đã phát hiện, khởi tố và bắt nhiều cán bộ liên quan việc nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.

Gần đây nhất, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc; lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Dương Đình Nam (SN 1987, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) là chủ ga ra ô tô Phương Nam cùng 4 cán bộ thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 18-02D (địa chỉ xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về hành vi "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 và hành vi "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 và, Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Bước đầu xác định, thông qua việc sửa chữa xe ô tô, Nam đã nhận tiền của chủ các xe ô tô vi phạm cơi nới thành, thùng xe trái phép, sau đó câu kết, thỏa thuận với cán bộ Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới để bỏ qua lỗi vi phạm khi đăng kiểm xe.