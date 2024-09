Trao đổi với Thứ trưởng Bộ NNPTNT, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cho biết, đến 31/12 sẽ làm xong nhà 300 hộ dân bị lũ

Sáng 20/9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ NNPTNT đến kiểm tra khu vực sạt lở bên sông Chảy ở thị trấn Thác Bà (Yên Bái).

Đến 31/12 các hộ dân bị mất nhà sau bão lũ sẽ có nhà mới để ở

Sáng 20/9, báo cáo với các thành viên trong đoàn công tác của Bộ NNPTNT, ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái cho biết, hoàn lưu của cơn bão số 3 đã ảnh hưởng và gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tính đến 6h00 ngày 19/9, Yên Bái ước thiệt hại 4.765 tỷ đồng do bão số 3. Thiên tai đã làm 54 người chết và mất tích; thiệt hại 25.979 nhà ở; di dời 21.367 hộ dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn cho các hộ dân bị ngập lụt và sạt lở đất...

Theo ông Phước, sau bão lũ, tỉnh đã huy động toàn bộ nguồn lực, lực lượng tập trung tìm kiếm, cứu nạn các khu vực bị sạt lở và ngập lụt, lũ quét. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị di dời khẩn cấp hàng chục nghìn hộ dân tại các vùng bị thiệt hại và vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét cao đến nơi an toàn và phối hợp với các cơ quan liên quan từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức từ thiện hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu để bà con không bị thiếu đói.

"Trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, địa phương đã di dời trên 21.000 hộ dân, sau thiên tai đã có trên 17.000 hộ quay trở lại nơi ở, còn trên 3.500 hộ dân đang chờ rà soát lại nơi ở nếu an toàn, chúng tôi sẽ cho bà con về.

Đối với trên 300 hộ bị sạt lở đất, lũ làm mất nhà đã được địa phương bố trí ở xen ghép với các khu dân cư khác và được cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết, trong thời gian chờ tỉnh xây dựng xong nhà mới sẽ đưa bà con về ở", ông Phước nói và cho biết, hiện tỉnh đang chỉ đạo các đơn vị lựa chọn địa điểm và gấp rút xây dựng nhà cho bà con. Đến khoảng 31/12, các hộ sẽ có nhà mới và được trao sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để bà con yên tâm sinh sống và khôi phục sản xuất.

Đoàn công tác của Bộ NNPTNT đi thăm khu vực được quy hoạch để xây dựng khu tái định cư cho trên 200 hộ dân thị trấn Thác Bà.

Đối với công tác khôi phục sản xuất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái cho hay: Trước mắt đối với các hộ dân bị mất lúa, ngô, hoa màu sau thiên tai sẽ được địa phương phối hợp cùng với các tổ chức từ thiện hỗ trợ lương thực thực phẩm trong khoảng 6 tháng. Đồng thời, tỉnh cũng rất mong Bộ NNPTNT kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ cây, con giống, nhất là giống lúa, ngô, dâu... và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất hiệu quả hơn.

Kiến nghị với lãnh đạo Bộ NNPTNT và các thành viên trong đoàn công tác, ông Phước cho rằng: Hiện nay, định mức hỗ trợ theo Nghị định 02 (Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh) rất thấp và không còn phù hợp với thực tế.

Đơn cử như hỗ trợ 2 triệu đồng/ha lúa thuần, trong khi người dân bị thiệt hại lên đến 30-40 triệu đồng và thủ tục hành chính lại quá rườm rà. Thậm chí nhiều hộ không muốn nhận hỗ trợ vì mức quá thấp lại mất nhiều thời gian làm thủ tục.

"Chúng tôi rất mong, Bộ NNPTNT đề xuất với Chính phủ và các cơ quan liên quan sửa lại nghị định trên cho phù hợp với điều kiện thực tế, tạo động lực cho người dân yên tâm khôi phục lại sản xuất sau thiên tai. Trước mắt, trong khi chờ sửa nghị định, chúng tôi rất mong Thủ tướng Chính phủ cho phép địa phương huy động, sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ người dân vừa bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất hiệu quả", lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiến nghị.

Ngày 20/9, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam trao tặng 200 triệu đồng cho xã Tân Phượng, huyện Lục Yên (Yên Bái) khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: Nghĩa Lê

Yên Bái là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 (bão YAGI) gây ra. Ảnh: Hoàng Hữu.

Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái cũng thông tin với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tình hình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn theo một số chính sách của Thủ tướng Chính phủ những năm qua.

Tỉnh Yên Bái gặp một số khó khăn do địa hình đồi núi dốc và hiện phần lớn diện tích là đất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ nên thiếu quỹ đất để xây dựng các khu tái định cư, thiếu quỹ đất sản xuất để bố trí ổn định dân cư cho các hộ dân bị mất nhà ở, đất ở do thiên tai và vùng nguy cơ xảy ra thiên tai; nguồn vốn thực hiện chương trình bố trí dân cư thấp; việc huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước và nhân dân tham gia còn hạn chế.

Đáng chú ý, do nguồn lực khắc phục hậu quả các thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra còn rất khó khăn, tỉnh Yên Bái đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí cho Yên Bái bố trí cho công tác ổn định dân cư trên địa bàn với tổng kinh phí 453 tỷ đồng, trong đó có 113 tỷ đồng cho 4 dự án đã được UBND tỉnh Yên Bái đề xuất và 340 tỷ đồng để thực hiện 9 dự án do bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3.

Nhiều nhà cửa của người dân bị đất đá sạt lở vùi lấp gây hỏng hoàn toàn. Ảnh: Hoàng Hữu.

"Tỉnh Yên Bái đề xuất Trung ương xem xét và có sự điều chỉnh chính sách hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh cho phù hợp; cần có định hướng cho các địa phương chủ động điều chỉnh có mức hỗ trợ cao hơn cho người dân; đề xuất với Chính phủ cho các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái sớm xây dựng các khu tái định cư", ông Phước nói.



UBND tỉnh Yên Bái đề xuất Trung ương xem xét và có sự điều chỉnh chính sách hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh cho phù hợp. Ảnh: Hoàng Hữu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cũng bày tỏ mong muốn Trung ương có thêm hỗ trợ về kinh phí để tỉnh triển khai nhanh nhất và có hiệu quả các dự án; mong muốn Trung ương có những định hướng và hỗ trợ đối với công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái do sau bão tỉnh bị thiệt hại nhiều, gặp nhiều khó khăn.

Hỗ trợ đảm bảo sinh kế cho bà con yên tâm sinh sống tại nơi ở mới

Nhận được thông tin, đến 31/12 tỉnh xây xong nhà và chuyển hơn 300 hộ bị mất nhà đến nơi ở mới, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam rất phấn khởi. "Dù bị thiệt hại nặng, công việc bộn bề sau thiên tai nhưng tỉnh Yên Bái đang có cách làm rất hay và đúng theo hướng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác di dời và bố trí, ổn định dân cư sau bão lũ", Thứ trưởng Trần Thanh Nam khẳng định.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT lưu ý thêm, khi lựa chọn 9 khu vực xây dựng nhà tái định cư cho người dân, tỉnh Yên Bái cần tham vấn thêm ý kiến của Bộ TNMT để có đánh giá về tác động môi trường và các rủi ro liên quan. Tại khu tái định cư, địa phương cũng nên nghiên cứu xây dựng nhà cộng đồng đa năng có hành lang thoát lũ tốt để bà con vừa sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phát triển du lịch vừa làm điểm lánh tạn mỗi khi có thiên tai.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam, để bà con yên tâm đến nơi ở mới, địa phương cũng cần đặc biệt chú ý đến sinh kế cho người dân. "Sau thiên tai cũng là cơ hội để chúng ta thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chọn các cây, con có giá trị kinh tế cao và hỗ trợ kỹ thuật để người dân yên tâm sản xuất, làm giàu tại nơi ở mới", Trưởng đoàn công tác của Bộ NNPTNT gợi ý thêm.

Cũng trong dịp này, đại diện Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup) đã trao trên 3,5 tỷ đồng cho hoạt động khuyến nông hỗ trợ các tỉnh khôi phục lại sản xuất sau bão lũ. Ảnh: Nghĩa Lê

Trao đổi thêm với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Thứ trưởng Bộ NNPTNT đề nghị tỉnh sớm thống kê thiệt hại và có các đề xuất liên quan đến hỗ trợ quy hoạch, bố trí ổn định dân cư và hỗ trợ thiệt hại trong nông nghiệp, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gửi lên Bộ NNPTNT trình Chính phủ xem xét hỗ trợ địa phương kịp thời để khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất sau bão lũ.

"Trước mắt Bộ NNPTNT sẽ hỗ trợ các giống cây, con và kỹ thuật để người dân tại Yên Bái khôi phục sản xuất kịp thời", Thứ trưởng Bộ NNPTNT nói thêm.

Trả lời các kiến nghị của tỉnh Yên Bái liên quan đến khôi phục sản xuất, ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) cho biết, bão lũ đã qua nhưng thiệt hại do nó gây ra vẫn ở lại nên chúng ta phải vào cuộc quyết liệt ngay để khắc phục hậu quả vừa khôi phục lại sản xuất.

Ông Lê Quốc Thanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ NNPTNT) (thứ 4 từ phải qua) trao hóa chất khử trùng cùng bộ tài liệu hướng dẫn địa phương khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất, chăn nuôi sau thiên tai. Ảnh: Nghĩa Lê

Ông Thanh cho biết thêm, hiện Trung tâm đã chuyển giao cho trung tâm khuyến nông tỉnh 9 bộ tài liệu liên quan đến công tác khắc phục hậu quả và khôi phục lại sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, trung tâm cũng đã chỉ đạo hệ thống khuyến nông vào cuộc để tập huấn, hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc chuồng trại, vườn cây, các ruộng hoa màu và xuống các giống cây vụ đông sớm giúp bà con có thu hoạch ngay để giải quyết được bài toán về lương thực thực phẩm, thu nhập trong thời gian sắp tới.

"Hiện nay, tại các khu ruộng lúa, ngô, dâu... bị nước lũ cuốn trôi gây hư hỏng nặng, nhiều diện tích bị bồi lắng phù sa, sét... Nếu biết tận dụng sẽ là tài nguyên rất quý nhưng chúng ta phải hướng dẫn bà con xử lý tốt mới có thể đem lại hiệu quả cho cây trồng", Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia nói thêm.