Lãnh đạo TP Hà Nội chia buồn với gia đình nạn nhân vụ cháy ở Định Công Hạ

Sáng 17/6, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến Bệnh viện Bưu điện thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nạn nhân vụ cháy xảy ra tại nhà số 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai vào tối 16/6.

Đoàn lãnh đạo thành phố đã chia sẻ với những mất mát của gia đình và động viên gia đình vượt qua khó khăn. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Bệnh viện Bưu điện cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ ở mức cao nhất đối với nạn nhân; hỗ trợ lo hậu sự cho người đã mất, hỗ trợ gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn lãnh đạo TP Hà Nội chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân. Ảnh: Phạm Hùng.

Lãnh đạo TP Hà Nội đã trao hỗ trợ của TP 50 triệu đồng đối với nạn nhân tử vong và 30 triệu đồng đối với người bị thương; MTTQ Việt Nam TP đã trích từ Quỹ cứu trợ thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng/1 trường hợp tử vong, 3 triệu đồng/1 trường hợp bị thương.

Trước đó, khoảng 18 giờ 22 phút, ngày 16/6/2024, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận tin báo cháy nhà dân khu vực tầng 4, tại số nhà 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an TP đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP, Công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, Cảnh sát 113 Công an quận Hoàng Mai, Công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Đến 19 giờ 30 phút đám cháy đã được khống chế và 20 giờ đám cháy được dập tắt, 4 người đã tử vong.