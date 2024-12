Lạnh người về bộ tộc Asmat ăn thịt người

Vào ngày 21 tháng 11 nằm 1961, hai nhà thám hiểm Michael C. Rockefeller và René Wessing bị lật thuyền và trôi dạt ngoài khơi bờ biển phía tây nam New Guinea. Mặc cho những lời can ngăn của Wessing, Michael đã quyết định bơi vào bờ để tìm cách sống sót.

Hình ảnh Micheal khi trôi dạt trên biển cùng người bạn đồng hành Wessing.

Đây cũng là lần cuối cùng Michael được nhìn thấy là còn sống. Sau vụ mất tích bí ẩn, họ cho rằng ông bị chết đuối nhưng họ đã lầm.

Khi vào đất liền ông đã bị tra tấn, bị chặt đầu và ăn trong một nghi lễ ăn thịt người của một bộ lại nổi tiếng là bạo lực ở New Guinea. Phải mất rất nhiều thời gian thì các nhà nghiên cứu mới có thể khám phá ra bí mật kinh khủng này.

Sauer, con trai của một trong năm người đàn ông đã bị sát hại bởi một người Hà Lan.

Michael được cho rằng bị chết đuối khi đi trên 1 chiếc xuồng Asmat.

Tại đây, Michael bị những người trong bộ lạc đâm thương vào xương sườn, ông hét lên và rên rỉ, sau đó ông bị kéo vào một chiếc xuồng. 50 người đàn ông trong bộ lạc này leo lên chiếc xuồng và chèo về phía nam sông Ewta. Họ quay vào bờ biển và kéo Micheal ra khỏi chiếc xuồng rồi giết chết ông một cách man dợ.

Các thành viên của một bộ lạc Asmat đang xây dựng một căn nhà bộ lạc mới.

Nghi lễ đã được rất nhiều người thực hiện, họ nói rằng đây là cách để bán thịt của một người đàn ông. Tuy nhiên đây là một người da trắng nên nghi thức này được thực hiện trong bí mật.

Micheal mất tích không một dấu vết.

Lý do cho cái chết khủng khiếp của Micheal đó là trả thù. Trước khi Micheal đến, người Hà Lan đã từng đến giám sát khu vực này. Mas Lapre, một tướng người Hà Lan đã ra lệnh bắn chết 5 người Asmats.

Được biết chính phủ Hà Lan và các nhà chức trách giáo hội địa phương đã thực sự rõ những chuyện đã xảy ra với Micheal, song họ cố tình che giấu và giữ im lặng với công chúng và cha mẹ của Micheal.

Carl hoffman, một tác giả nổi tiếng đã đi đến hơn 70 quốc gia như một nhà văn du lịch cho biết: ông đã đến Asmat, ông sống với con trai của người đàn ông đã giết chết Micheal. Những người đàn ông trong bộ lạc này có lối sống rất phức tạp.