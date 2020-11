Lập chuyên án điều tra vụ 2 chiếc máy múc của doanh nghiệp bị đốt cháy

Ngày 27/11, Công an huyện Lâm Hà cho biết đơn vị đã lập chuyên án để khẩn trương điều tra vụ việc 2 chiếc máy múc của Công ty TNHH Thông Dung, trụ sở tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng), bị đốt cháy tại bãi tập kết cát cạnh sông Đạ Dâng.

"Bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do tác động của con người, còn ai là người đốt chúng tôi đang lập chuyên án để điều tra. Từ đó xác định mâu thuẫn giữa các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ việc. Hiện, chúng tôi đang giao cho cơ quan điều tra, công an kinh tế cùng Công an xã Đạ Đờn truy tìm đối tượng gây án. Qua khoanh vùng, truy xét, Công an huyện Lâm Hà đã thấy nổi lên một số đối tượng và đang tiếp tục điều tra làm rõ", thượng tá Nguyễn Văn Hoàng - Trưởng Công an huyện Lâm Hà thông tin.

Chiếc xe máy múc của Công ty TNHH Thông Dung bị kẻ gian đốt cháy.

Trước đó, đầu tháng 11, Công ty TNHH Thông Dung bị đốt 2 chiếc máy đào tại bãi tập kết cát của công ty này ở xã Đạ Đờn. Nhận được tin báo của ông N.K.T (Giám đốc Công ty Thông Dung), Công an huyện Lâm Hà đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy mẫu vật cháy để giám định, xác định nguyên nhân vụ cháy. Ông N.K.T cho biết ông mua 2 chiếc xe máy đào với giá gần 1 tỷ đồng.

Theo ông N.K.T, Công ty TNHH Thông Dung được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép khai thác khoáng sản (cát) vào cuối tháng 10/2017, tại lòng sông Đa Dâng, thuộc các xã Đạ Đờn, Phú Sơn, Phi Tô (huyện Lâm Hà) với chiều dài 6,6km, thời hạn khai thác là 29 năm kể từ ngày ký giấy phép.

Công an huyện Lâm Hà đang lập chuyên án điều tra vụ 2 chiếc máy múc của Công ty Thông Dung bị đốt cháy.

Ông T cũng cho hay, từ đầu năm 2019 đến nay, công ty của ông và những người làm thuê cho công ty thường xuyên bị ông N.N.D (ngụ thôn 6 Đạ Ty, xã Đạ Đờn) cùng một nhóm người đến quấy nhiễu, dùng hung khí như dao, búa ra ngăn cản, đe dọa không cho đưa phương tiện vào khai thác cát. Trước đó, ông N.N.D được Công ty TNHH Thông Dung hợp đồng thực hiện việc hút cát tại lòng sông 1 năm. Sau khi hết hạn hợp đồng, Công ty Thông Dung đã không gia hạn và không tiếp tục ký hợp đồng với ông N.N.D.

Phụ kiện của chiếc máy múc bị đốt cháy hư hỏng nặng.

Đặc biệt, vào khoảng tháng 5/2019, ông N.K.T cũng bị kẻ gian đốt cháy bè hút cát trị giá 120 triệu đồng, cũng được đặt tại sông Đạ Dâng.

Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang phối hợp với cơ quan chức năng định giá tài sản 2 xe máy múc bị thiệt hại để có cơ sở xử lý.