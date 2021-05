Lập cú đúp trước AS Roma, Cavani đi vào lịch sử cúp châu Âu

Trên sân Olimpico, AS Roma đã thi đấu vô cùng nỗ lực và ghi được 3 bàn thắng. Lần lượt ở các phút 57 và 60, Edin Dzeko cùng Bryan Cristante đã tỏa sáng và ghi bàn cho đội nhà, trong khi bàn thứ 3 do Alex Telles của M.U phản lưới nhà ở phút 83. Bên kia chiến tuyến, đội bóng thành Manchester ghi được 2 bàn thắng do công của Edinson Cavani.

Cavani đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng.

Chung cuộc, M.U để thua 2-3 trên sân khách ở trận lượt về. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn giành vé vào chơi ở trận chung kết khi giành chiến thắng 8-5 sau 2 lượt trận. Đây đã là lần thứ 8 trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford đặt chân đến trận đấu cuối cùng tại cúp châu Âu, thành tích tốt thứ 2 tại Anh sau Liverpool (14 lần).

Về mặt cá nhân, cú đúp vào lưới AS Roma hôm nay đã giúp Edinson Cavani tái lập thành tích ấn tượng tại trong lịch sử các cúp châu Âu sau 35 năm. Theo đó, tiền đạo người Uruguay là cầu thủ đầu tiên ghi được 2 bàn trở lên trong cả hai lượt trận của vòng bán kết kể từ trường hợp của Klaus Allofs. Tại UEFA Cup 1985/1986, Allofs cũng làm được điều tương tự cho FC Koln ở màn chạm trán KSV Waregem.

Bên cạnh đó, theo Sky Sports, Cavani còn trở thành cầu thủ M.U thứ 2 trong lịch sử ghi bàn ở cả 2 lượt trận của một vòng bán kết cúp châu Âu sau Tommy Taylor. Chân sút sinh năm 1932 này đã làm điều tương tự tại European Cup mùa 1956/57 trước Real Madrid. Sau đó 1 năm, ông đã qua đời trong “thảm họa Munich”, vụ tai nạn máy bay cướp đi mạng sống của 8 cầu thủ M.U.

Vượt qua Roma ở bán kết, M.U sẽ chạm trán Villarreal ở trận chung kết Europa League mùa này. Đội bóng Tây Ban Nha đã loại Arsenal với tổng tỷ số 2-1 sau 2 lượt trận.