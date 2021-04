Lập đoàn kiểm tra tượng nữ thần tự do phiên bản "đột biến" ở Sa Pa

Hình ảnh bức tượng mô phỏng theo tượng nữ thần tự do đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh tượng nữ thần tự do "phiên bản Việt Nam", "phiên bản đột biến"... được đặt tại một khu du lịch tự mở của người dân ở thị xã Sa Pa.

Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh vụ việc. Nhiều người cho rằng, bức tượng này nhìn rất hài hước. Nhiều người khác nêu quan điểm đây là một sự sao chép thiếu thẩm mỹ.

Để tìm hiểu rõ hơn sự việc, sáng ngày 20/4, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Vương Trinh Quốc - Chủ tịch thị xã Sa Pa. Ông Quốc cho biết, bức tượng nữ thần tự do phiên bản "đột biến" trên nằm tại điểm du lịch thuộc tổ 4, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa.

Sau khi tiếp nhận "gạch đá" từ cư dân mạng, chủ khu du lịch đã cho thợ sửa lại khuôn mặt tượng nữ thần tự do.

Theo ông Quốc, bức tượng trên được đặt trong khu vực "check in" có tên AnSaPa thuộc sở hữu của một người dân địa phương, rộng khoảng 2ha.

"Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân và mạng xã hội, chính quyền đã lập tổ công tác đi kiểm tra sơ bộ khu vực đặt tượng. Qua tìm hiểu được biết, đây là điểm du lịch tự phát của người dân, trên diện tích đất có sổ đỏ", ông Quốc nói.

Trao đổi thêm với PV Dân trí, bà Hoàng Thị Vượng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa cho biết, qua kiểm tra, bức tượng nữ thần tự do này có chiều cao khoảng 30m, được làm từ thạch cao và xi măng, bên trong có khung bằng thép.

Ngoài bức tượng nữ thần tự do, chủ điểm du lịch này còn thiết kế "phiên bản lỗi" khác của tác phẩm điêu khắc núi Rushmore của Mỹ (tạc chân dung 4 vị tổng thống Mỹ vào vách núi).

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành bao gồm Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa, trật tự đô thị... để kiểm tra việc xây dựng và đầu tư khu du lịch này có đúng theo quy định hay không, sau đó mới đưa ra được phương án xử lý", bà Vượng nói.

Được biết, ngoài việc xây dựng tượng nữ thần tự do phiên bản "đột biến", tại đây còn có "phiên bản lỗi" của tác phẩm điêu khắc Núi Rushmore của Mỹ (tạc chân dung 4 vị tổng thống Mỹ vào vách núi), nhằm phục vụ du khách đến tham quan, chụp ảnh.

"Qua quan sát bức tượng nữ thần tự do, chúng tôi nhận thấy người thợ thiết kế chưa được lành nghề cho lắm nên tỉ lệ khuôn mặt tượng đã bị biến dạng, mất thẩm mỹ. Hiện người chủ đã cho thợ thiết kế sửa lại khuôn mặt bức tượng này", bà Vượng chia sẻ thêm.

Theo UBND thị xã Sa Pa, trong thời gian qua, trên địa bàn phát sinh nhiều địa điểm chụp ảnh, ngắm cảnh... thu hút khách du lịch đến tham quan (gọi chung là địa điểm check in). Tuy nhiên các địa điểm này chủ yếu là tự phát, chưa có phương án đảm bảo an toàn cho du khách khi sử dụng dịch vụ, vì vậy UBND thị xã Sapa đã có thông báo chỉ đạo đến các địa phương, các xã, phường tuyên truyền, tổ chức các cá nhân xây dựng địa điểm check in phải thực hiện đầy đủ theo quy trình và quy định của chính quyền, nếu xây dựng, sử dụng sai mục đích sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Sa Pa còn có văn bản gửi các cá nhân, tổ chức muốn xây dựng mô hình check in phải có đầy đủ quy trình và giấy tờ liên quan thì mới được cấp phép xây dựng.