ĐBQH phản ứng thế nào vụ bệnh nhân lập phòng "bay lắc" trong bệnh viện tâm thần?

Biến phòng điều trị thành nơi tàng trữ ma túy là hết sức nghiêm trọng

Sáng 1/4, trả lời phỏng vấn bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, việc Bệnh viên Tâm thần Trung ương 1 để tội phạm "lọt vào", biến phòng điều trị bệnh thành nơi kinh doanh, tàng trữ ma túy rồi "bay lắc" là hết sức nghiêm trọng.

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM).

"Trước đây, các đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy thường là chọn những nơi vắng vẻ, giấu giếm kín đáo nhưng giờ chúng lại chọn nơi công khai, có người ra, người vào thường xuyên hàng ngày. Đây là hành vi rất táo bạo nhưng cũng bộc lộ việc quản lý ở bệnh viện đang có rất nhiều sơ hở, có một khoảng trống rất lớn để tội phạm thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng trong thời gian dài", ĐB Nghĩa nói.

ĐB Nghĩa cho biết thêm, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã từng đi giám sát các bệnh viện tâm thần cách đây mấy năm và cũng nêu ra nhiều vấn đề, trong đó có một số trở ngại, khó khăn trong quản lý.

"Lúc đó chủ yếu tập trung giám sát vào chức năng chuyên môn của bệnh viện tâm thần, còn không có nội dung giám sát vấn đề quản lý bệnh nhân như thế nào, quy trình như thế nào. Ủy ban Tư pháp không thảo luận vấn đề đó, bởi vì vấn đề đó là cơ quan chủ quản của các bệnh viện (Bộ Y tế - PV)", ông Nghĩa cho hay.

Đại biểu Nguyễn Chiến (đoàn Hà Nội) cũng cho biết, ông thật sự kinh ngạc khi tại bệnh viện - nơi các y, bác sỹ tập trung trí lực, vật lực để chữa bệnh, để giúp cho người bệnh tâm thần trở lại trạng thái bình thường để hòa nhập cộng đồng mà lại thành lập ổ lắc có quy mô lớn, gây nguy hại cho xã hội và cộng đồng.

Không những thế, đây không chỉ là đường dây cung cấp ma túy cho các đối tượng là bệnh nhân mà còn có buôn bán tiêu thụ ra bên ngoài núp dưới việc người nhà thăm bệnh nhân.

"Việc triệt phá ổ buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy này của cơ quan công an là kết quả đáng ghi nhận. Một đơn vị với mục đích hoạt động là chữa bệnh cho người mắc bệnh tâm thần mà để xảy ra một ổ nhóm tội phạm rất nghiêm trọng như vậy không thể nói là không chịu trách nhiệm", ĐBQH nói.

Bệnh viên Tâm thần Trung ương 1

Phải xác định người chịu trách nhiệm

"Qua sự việc này có thể thấy trách nhiệm của những người quản lý bệnh viện. Tôi tin rằng cơ quan chức năng sẽ xử lý một cách kiên quyết và tìm cho ra cho đến cùng những ai có liên quan, vì sao hành vi tội phạm lại táo bạo, nghiêm trọng và kéo dài như thế. Phải truy cứu trách nhiệm đến nơi đến chốn", ĐB Nghĩa nói.

Vẫn theo ĐB Nghĩa vấn đề quy trình quản lý bệnh viện tâm thần phải chặt chẽ, nếu có tội phạm phải nhanh chóng phát hiện nhưng rõ ràng, quy trình quản lý và cơ chế vận hành tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 đang có vấn đề.

Vị ĐBQH Đoàn TP.HCM này cho biết, vụ việc này các ĐBQH cũng như ông đều hết sức quan tâm. Ông cho rằng, Bộ Y tế sẽ có trách nhiệm xử lý, còn Bộ Công an sẽ có chỉ đạo để điều tra, tìm ra nguyên nhân, những người có liên quan để xử lý.

Theo ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), việc phát hiện một phòng được trang bị đầy đủ cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy trong bệnh viện tâm thần là chưa có tiền lệ.

"Bệnh viện không thể nói là không biết được. Trong khuôn viên bệnh viện, lãnh đạo bệnh viên không biết, tôi cho là thiếu trách nhiệm. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, xử lý trách nhiệm những người liên đới để làm gương", ĐB Hòa nói. ĐB Hòa cho rằng, vụ việc này là bài học cảnh tỉnh cho các cơ sở dịch vụ thuộc quản lý của nhà nước. Người đứng đầu các cơ sở đó cần tăng cường kiểm tra, bảo đảm an ninh, trật tự, rà soát và chấn chỉnh ngay các hoạt động.

Chia sẻ về vấn đề này, ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) nhấn mạnh: "Tôi không nghĩ là không ai biết. Ở đây cần phải làm rõ trách nhiệm của các cán bộ liên quan. Không thể nói là không biết. Pháp luật bắt anh phải biết. Trong phạm vi quản lý của anh là quản lý hẹp, không thể nói không biết. Nếu nói rằng là không biết tôi cho rằng là nói dối".

Đại biểu Nguyễn Chiến (đoàn Hà Nội).

Về vấn đề quy trách nhiệm đối với những người liên quan, ĐBQH Nguyễn Chiến, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.Hà Nội đặt vấn đề: "Phải đánh giá mức độ thế nào, thời gian để tồn tại bao lâu hoạt động tội phạm này, để từ đó xác định trách nhiệm của người liên quan trong việc quản lý đối với bệnh nhân và cơ sở để xảy ra việc sử dụng bệnh viện làm nơi thực hiện phạm tội như vậy".



Ông Nguyễn Chiến cũng cho rằng, cần phải điều tra tại làm sao trong một cơ sở khám chữa bệnh tâm thần lại mang được vật tư vật liệu vào để lắp phòng phục vụ cho việc "bay lắc"?.

"Vậy việc quản lý của bệnh viện như thế nào. Rõ ràng thấy vô cùng lỏng lẻo. Nếu như biết mà làm ngơ để cho tội phạm dễ dàng hoạt động thì cơ quan điều tra cần xác minh làm rõ trách nhiệm liên quan. Cần xác định hành vi nào mà pháp luật nghiêm cấm để xác định trách nhiệm hình sự hay hành chính", ông Nguyễn Chiến nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 31/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy do một người có tiền sử bệnh tâm thần cầm đầu, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, biến bệnh viện thành nơi giao dịch mua bán ma túy.

Theo thông tin điều tra ban đầu, trong vụ này có việc câu kết với nhân viên bệnh viện, tổ chức mua bán ma túy ngay tại bệnh viện. Đối tượng Nguyễn Xuân Quý (trú tại Thanh Trì, Hà Nội) đã cải tạo phòng điều trị thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng Quý cùng đàn em mời bạn bè, trong đó có cả cán bộ bệnh viện sử dụng ma túy ngay tại đây. Thậm chí Quý còn đưa cả những cô gái làm "dịch vụ" đến đây để cùng sử dụng ma túy.

Những người đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy.

Nguyễn Xuân Quý không trực tiếp đưa "hàng", mà sai đàn em mang giao cho khách hoặc hẹn ở khu vực sân tennis, bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện, rồi ném ma túy qua cửa sổ phòng bệnh từ tầng 2 xuống.

Nghi can Nguyễn Xuân Quý có tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Trong thời gian điều trị, Quý nhiều lần ra khỏi bệnh viện, đầu tháng 1/2021 bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng do có bệnh án tâm thần nên được trả về bệnh viện để điều trị.