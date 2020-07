Lật đò chở 4 người tại chùa Hương do giông lốc bất ngờ

Thông tin từ Công an xã Hương Sơn cho biết, khoảng 17h chiều 26/7, Công an xã Hương Sơn nhận được tin báo tại khu vực suối Yến, đường đò vào chùa Hương xảy ra một vụ lật đò.

Nguyên nhân của vụ lật đò là do cơn giông bất ngờ ập đến, gió to kèm với mưa lớn nên con đò có 4 người gồm 3 hành khách và 1 lái đò đã bị lật. Rất may, do được các thuyền xung quanh hỗ trợ đưa lên bờ nên 4 người trong vụ tai nạn chỉ bị ướt, không có thương vong.

Chiếc đò chở khách bị lật ở chùa Hương. Ảnh: Việt Linh.

"Hiện chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc đồng thời ngừng mọi chuyến đò đang đi trên suối Yến vì cơn mưa to", vị lãnh đạo này thông tin.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đặng Văn Triều, chủ tịch huyện Mỹ Đức cho biết đã nắm được thông tin vụ lật đò. Chiếc thuyền chở 4 khách đã bị lật khi gặp cơn giông chiều 26/7. Hiện UBND huyện đã cử cơ quan chức năng xuống hiện trường vụ việc.

"Thuyền đang chở khách ở Chùa Hương ra thì gặp một cơn lốc có luồng gió lớn làm đắm một chiếc thuyền. Trên thuyền có 4 người, 3 du khách và 1 lái thuyền. Khu vực suối Yến ở Chùa Hương không có chiều sâu cao nên không gây nguy hiểm như nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin. Ngay sau khi sự việc xảy ra bốn du người này đã được đưa lên thuyền và chở về bến an toàn" - ông Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều khẳng định.



Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên chiều tối và đêm 26/7, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác. Một số nơi mưa vừa, mưa to.

Tại Hà Nội, khoảng 16h30 cơn mưa giông xảy ra trên diện rộng, ở khu vực huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội có mưa lớn và gió mạnh kéo dài đến 17h50 và chưa có dấu hiệu giảm bớt.