Lấy phiếu đại biểu Quốc hội về phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

Sáng 10/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Quy định về cấm "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" vẫn là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh Lê Tấn Tới. Ảnh: Quốc hội

Báo cáo một số vấn đề lớn của dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, qua thảo luận tại Hội trường Quốc hội ngày 22/5 vừa qua, nhiều ý kiến nhất trí quy định này, tuy nhiên một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định có ngưỡng tối thiểu và một số ý kiến khác đề nghị đưa 2 phương án để xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Theo Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh, quy định trên được kế thừa quy định tại khoản 8 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, thống nhất với quy định tại khoản 6 Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và quy định cụ thể cho lĩnh vực giao thông đường bộ.

"Trong dự thảo luật, nếu không tiếp tục kế thừa khoản 6 Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 sẽ làm tăng số vụ tai nạn giao thông, kéo theo làm tăng hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra đối với tính mạng, sức khỏe, tài sản của người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, nguồn lực của đất nước, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội; đi ngược lại những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, gây lãng phí công sức, tiền bạc của Nhà nước và nhân dân", Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh nhấn mạnh.

Do vậy, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh đề nghị UBTVQH cho tiếp tục thực hiện quy định cấm "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn".

Chủ nhiệm Lê Tấn Tới cũng cho biết, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban đề xuất bổ sung vào khoản 5 Điều 87 của dự thảo luật giao cho Bộ Y tế quy định về xác định nồng độ cồn và nồng độ cồn nội sinh trong máu để làm căn cứ xác định trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu có nồng độ cồn do sử dụng rượu, bia hoặc đồ uống có cồn khác.

"Theo chuyên gia y tế thì cồn nội sinh là cồn tự sinh ra trong cơ thể mà không có bất kỳ tác động nào khác bên ngoài, có nồng độ rất thấp mà các phương tiện thông thường kiểm tra nồng độ cồn hiện nay không thể phát hiện được. Thực tiễn, qua hoạt động kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào oan sai về nồng độ cồn", ông Lê Tấn Tới nói thêm.

Phát biểu tại phiên họp, các ý kiến trong UBTVQH thể hiện ủng hộ tiếp tục thực hiện quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị tiếp tục kế thừa khoản 6 Điều 5 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, qua thảo luận, đa số đại biểu Quốc hội ủng hộ quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng vẫn còn một số ít còn băn khoăn.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thiết kế phiếu với 2 phương án để lấy ý kiến đại biểu Quốc hội nhằm đảm bảo tính dân chủ, thể hiện ý kiến của tập thể; hướng tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tốt, kinh tế - xã hội phát triển đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị thiết kế một phương án "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" để xin ý kiến các đại biểu Quốc hội; có công văn của UBTVQH gửi cho các trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, yêu cầu lấy phiếu tập trung tại đoàn.

Căn cứ vào kết quả lấy phiếu sẽ báo cáo Chủ tịch Quốc hội và xem xét, quyết định có biểu quyết điện tử riêng về điều này hay không.