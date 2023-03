Vài ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ảnh chụp đoạn đầu của một văn bản lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đối với trẻ mẫu giáo, mầm non. Văn bản này được cho là từ Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 (TP.HCM) gửi đi.

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều cư dân mạng tranh cãi nảy lửa xung quanh việc lấy ý kiến của trẻ mầm non đối với Luật Đất đai là không phù hợp. Chưa kể, có rất nhiều chỉ trích, mỉa mai việc làm này của cơ quan liên quan.



Văn bản lan truyền trên mạng xã hội gây tranh cãi. Ảnh: MXH

Theo tìm hiểu của Dân Việt, văn bản số 174/GDĐT-VP của Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 gửi cho các đơn vị gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non; trường mẫu giáo, mầm non, tiểu học (công lập và ngoài công lập); trường trung học cơ sở; trường chuyên biệt Ánh Dương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Văn bản cũng nêu rõ, đối tượng lấy ý kiến với các cơ sở giáo dục công lập là toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên tại đơn vị. Ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập, đối tượng là chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học ngoài công lập và toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại đơn vị.

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Khưu Mạnh Hùng - Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 khẳng định, Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 không lấy ý kiến trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh THCS... mà chỉ lấy ý kiến của cán bộ, nhân viên, giáo viên, người lao động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn (bao gồm cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, chủ các nhóm lớp, nhóm trẻ mẫu giáo, nhóm trẻ mầm non...).

Về hình ảnh được lan truyền và bàn tán trên mạng xã hội, ông Hùng cho rằng hình ảnh không đặt trong toàn văn bản nên đã tạo ra sự hiểu nhầm.

Văn bản của Phòng GDĐT quận 12 nêu rõ đối tượng và nội dung lấy ý kiến. Ảnh chụp màn hình

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM cho biết thêm, văn bản của Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 gửi đến nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non là hoàn toàn bình thường. Trong văn bản, Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 gửi "nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non" để lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của chủ các cơ sở này chứ không phải lấy ý kiến của "trẻ học mẫu giáo, mầm non".

Ông Minh khẳng định, việc Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 xin ý kiến của các đối tượng có thắc mắc về Luật Đất đai (sửa đổi) là đương nhiên. Trong khi đó, văn bản này cũng nêu rõ đối tượng lấy ý kiến ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập là "chủ đầu tư các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non, trường mầm non, trường tiểu học ngoài công lập và toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại đơn vị".

Trường hợp Phòng Giáo dục Đào tạo quận 12 gửi văn bản đến "trẻ mẫu giáo, mầm non" để lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi) thì mới không hợp lý và Sở sẽ yêu cầu chỉnh sửa.