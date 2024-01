Lấy ý kiến về việc tặng Huân chương cho Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an

Căn cứ khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét tặng Huân chương Chiến công và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với các tập thể, cá nhân sau:

Về tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất đối với: Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh Báo Nhân dân

Về tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với: Đại tá Võ Anh Tuấn, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ; Đại tá Đỗ Xuân Tiệp, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị tặng thưởng đối với các tập thể, cá nhân nêu trên gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn.

Trung tướng Lê Quốc Hùng sinh năm 1966, quê Thừa Thiên Huế. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII. Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Giám đốc rồi Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 4/2020 ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông được thăng cấp hàm Thiếu tướng năm 2019, thăng cấp hàm Trung tướng năm 2022.

Về lịch sử lực lượng Cảnh vệ Bộ Công an, ngày 6/2/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 141 thành lập Thứ Bộ Công an. Theo Sắc lệnh, Cục Cảnh vệ (nay là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ) được thành lập, Cảnh vệ Công an nhân là lực lượng chuyên trách thực hiện công tác cảnh vệ, khẳng định vị trí, vai trò của lực lượng Cảnh vệ trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đánh dấu mốc son ra đời của lực lượng Cảnh vệ.

Trong suốt hơn 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân 1 Huân chương Sao vàng, 5 Huân chương Hồ Chí Minh và 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngày 16/2/2023, trong Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ III.