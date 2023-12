Chiều 15/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao quyết định thăng quân hàm, tặng hoa chúc mừng hai Trung tướng Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ lòng tin hai thứ trưởng với kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, cùng Bộ Công an lãnh đạo toàn lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt hai Thứ trưởng được thăng cấp hàm, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quyết định cho hai trung tướng Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến. Ảnh: Bộ Công an

Trung tướng Nguyễn Văn Long, 49 tuổi, quê Bắc Giang. Ông từng giữ chức Trưởng phòng tham mưu Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Phó giám đốc và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03). Hai năm sau, ông được thăng quân hàm thiếu tướng (thiếu tướng trẻ nhất trong lực lượng công an thời điểm đó). Tháng 1/2022, ông là Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Lê Văn Tuyến, 50 tuổi, quê Hà Nội. Ông từng đảm nhiệm qua các vị trí Phó phòng, Trưởng phòng, Cục phó Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.

Từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông, Đăk Lăk, sau đó đến tháng 3/2021 được điều động giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Từ tháng 1/2022, ông là Thứ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, ngày 12/12, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc được thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Bộ Công an hiện có 6 thứ trưởng gồm: 3 Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang, Nguyễn Duy Ngọc; 3 Trung tướng là Lê Quốc Hùng, Nguyễn Văn Long và Lê Văn Tuyến.