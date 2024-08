Lễ 2/9: Tân Sơn Nhất dự kiến đón 125.000 khách trong ngày cao điểm nhất

Ngày 29/8, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa cho biết kế hoạch phục vụ cao điểm lễ 2/9 (từ ngày 30/8 hết ngày 3/9).



Theo đó, sản lượng hành khách đi và đến Tân Sơn Nhất trong dịp lễ 2/9 dự kiến khoảng 120.000 khách/ngày, tăng khoảng 8% so với lượng khách hiện tại (110.000 khách/ngày). Sản lượng chuyến bay dự kiến khoảng 700 chuyến/ngày, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại (660 chuyến bay/ngày).

Trong đó, 2 ngày 30/8 và 3/9 sẽ là cao điểm với sản lượng hành khách khoảng 125.000 lượt/ngày cùng với 730 chuyến bay/ngày.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết để phục vụ cao điểm lễ, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị xây dựng kế hoạch, phương án phục vụ hành khách, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã chủ động lên kế hoạch phục vụ cao điểm lễ 2/9. Ảnh: TIA

Cụ thể, Cảng đã tạo các "Group" làm kênh thông tin triển khai nhiệm vụ phục vụ các chuyến bay chuyên cơ chuyên khoang, công tác liên quan tới hoạt động khai thác, trao đổi các vướng mắc phát sinh kịp thời, bảo đảm hoạt động khai thác. Chủ động rà soát cơ sở hạ tầng, mặt bằng, sắp xếp và điều chỉnh phù hợp với các hoạt động khai thác cũng như quy trình vận hành các hệ thống, trang thiết bị.

Đáng chú ý, trong dịp lễ 2/9, Cảng đã bố trí lực lượng gồm đoàn viên Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm (5h đến 9h) từ ngày 30/8 đến 3/9.

Phối hợp với các đơn vị phục vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt là các chuyến bay khai thác vào khung giờ đêm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác.

Cảng yêu cầu đại diện các hãng phải có mặt tại quầy/gate để xử lý, thông tin tới hành khách kịp thời các tình huống chuyến bay chậm, hủy chuyến, tránh các trường hợp khách gây bức xúc, gây rối và gây mất an ninh trật tự tại nhà ga, ảnh hưởng tới khai thác tại Cảng.

Dự kiến, Tân Sơn Nhất sẽ đón 125.000 hành khách trong ngày cao điểm nhất. Ảnh: TIA

Phối hợp với Cảng vụ hàng không miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, an ninh hàng không và chất lượng dịch vụ tại Cảng.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm khí tượng hàng không nhằm tăng cường hiệu quả công tác quan trắc và dự báo khí tượng hàng không, trên cơ sở đó Cảng chủ động thông báo kịp thời về diễn biến thời tiết có ảnh hưởng đến hoạt động bay đặc biệt diễn biến xu thế thời tiết, các hiện tượng thời tiết bất lợi để có phương án điều hành bay và khai thác bay hợp lý.

Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, điều hành, trực AOCC đầy đủ, đúng thành phần để phối hợp ứng phó kịp thời các tình huống khẩn nguy, khẩn cấp có thể xảy ra tại nhà ga, khu hoạt động bay.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, không để xảy ra tình trạng kẻ xấu trà trộn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của hành khách và các hành vi vi phạm khác; sử dụng dụng cụ, thiết bị phát hiện cháy nổ khi có hành lý, hàng hóa nghi vấn, không tập trung đông người biểu tình, gây rối, phức tạp về an ninh trật tự.