Lễ 30/4-1/5: Vé máy bay "nóng bỏng tay", nhiều người dân TP.HCM đi du lịch bằng tàu hỏa, xe khách

Như Dân Việt đã đưa tin, tình hình lượng khách qua các bến xe tại TP.HCM được dự báo sẽ tăng cao trong dịp lễ 30/4 sắp tới. Các bến xe, đơn vị vận tải đã lên kế hoạch chuẩn bị phương tiện cũng như tăng giá vé.

Lãnh đạo bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết cao điểm hành khách đi lại qua bến trong ngày 26 và 27/4, trong 2 ngày này, các nhà xe chỉ được tăng tối đa 40% giá vé. Dự kiến từ ngày 27/4 đến ngày 3/5, sẽ có 2.560 xe xuất bến, với khoảng trên 56.000 lượt khách, tăng khoảng 101% so với cùng kỳ năm 2023. Trong ngày 28/4, ước đạt hơn 17.000 lượt khách, tăng 103% so với cùng thời điểm năm ngoái; ngày 29/4 với trên 15.000 lượt khách, tăng gần 102% so với cùng thời gian năm ngoái. Cận lễ 30/4, công ty đã đã tiếp nhận 29/73 đơn vị kê khai tăng giá cước từ 20-40%, tùy từng khu vực.

Riêng tại bến xe Miền Đông mới, lượng khách qua bến trong cao điểm 30/4 tới được dự báo chỉ tăng nhẹ so với ngày thường và chủ yếu tập trung tại các tuyến đường ngắn từ Đà Nẵng trở vào TP.HCM. Theo lãnh đạo bến xe này, cao điểm hành khách đi lại là ngày 26/4 và những ngày sau đó sẽ giảm dần.

Đối với bến xe Miền Tây, dự báo lượng hành khách qua bến đợt lễ này đạt khoảng 272.000 hành khách với hơn 11.010 xe phục vụ, bình quân khoảng 45.000 khách/ngày.