Bình An bật khóc trong ngày trọng đại

Sáng 6/10, lễ ăn hỏi của diễn viên Bình An và Phương Nga đã chính thức diễn ra. Quản lý của diễn viên Bình An thông tin với Dân Việt rằng: "Lễ ăn hỏi của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga đã được diễn ra và nhận được nhiều lời chúc phúc của gia đình, bạn bè thân thiết. Những người bạn thân nhất của cô dâu chú rể đều đã có mặt".

Cô dâu Phương Nga và chú rể Bình An rạng rỡ, hạnh phúc trong tà áo dài màu xanh mint lạ mắt. Được biết, áo dài cưới của vợ chồng Bình An và Phương Nga do Hoa hậu Ngọc Hân thiết kế và dành tặng cho cặp đôi trong ngày trọng đại.

Chú rể Bình An "bật khóc" vì hạnh phúc trong ngày trọng đại. (Nguồn: ST)

Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Ngọc Hân tiết lộ: "Hiện tại, tôi đang trên đường đưa Phương Nga về nhà chồng. Sau lễ ăn hỏi nhà trai đã có thủ tục xin đón dâu, tất cả Á hậu, Hoa hậu đều có mặt đầy đủ để đưa Phương Nga về nhà chồng.

Tôi đã tự tay thiết kế tặng Phương Nga và Bình An bộ áo dài ăn hỏi với tông màu xanh mint chủ đạo. Trước đây, nhiều cô dâu chú rể chọn màu đỏ, trắng, vàng trong ngày ăn hỏi, Phương Nga muốn có một bộ áo dài độc lạ hơn một chút, tôi đề xuất màu xanh mint, Nga đồng ý ngay lập tức".

Phương Nga cùng dàn phù dâu nhà gái là những gương mặt đình đám. (Ảnh: ST)

Để hoàn thành bộ áo dài cho cô dâu Phương Nga và chú rể Bình An, Hoa hậu Ngọc Hân dành 2 tháng để thiết kế và hoàn thiện. Bộ áo dài có tên Song Phụng Thiên Ý, họa tiết nổi bật là đôi phượng trước ngực được che chở dưới tán cây, được thêu tay tỉ mỉ. Màu sắc áo dài ăn hỏi của cô dâu chú rể tương đồng với màu sắc trang trí chủ đạo và cũng phù hợp với tiết trời mùa thu mát mẻ, an yên.

Phương Nga và Bình An hạnh phúc trong ngày trọng đại. (Ảnh: Hoa hậu Ngọc Hân)

Sau khi thủ tục truyền thống trong lễ ăn hỏi hoàn thành, cô dâu Phương Nga và chú rể Bình An đã thay bộ áo dài cưới đỏ rực rỡ trước khi Phương Nga theo chồng về dinh. Trang phục của ô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhận được vô vàn lời khen ngợi từ người hâm mộ.

Từ sớm, Hoa hậu Ngọc Hân đã có mặt tại nhà gái để giúp đàn em sửa soạn trang phục. Đội ngũ bê tráp của nhà gái toàn các Á hậu, Hoa hậu đình đám: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà, Á hậu Kiều Loan, Phương Anh, Hoa khôi Thúy Vi, diễn viên Lương Thanh... Phía nhà trai cũng toàn dàn diễn viên "cực phẩm" như: Trọng Lân, Đình Tú... giúp bê tráp. Toàn bộ áo dài của dàn phù dâu, phù rể đều do Hoa hậu Ngọc Hân thực hiện riêng.

Thiết kế đặc biệt do đích thân Hoa hậu Ngọc Hân dành tặng cho cặp đôi. (Ảnh: ST)

Trong đoạn clip được ghi lại, Bình An đã giả vờ "bật khóc" khi chụp ảnh bên cạnh Phương Nga. Khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi đã được người thân ghi lại. Cặp đôi Bình An và Phương Nga cuối cùng đã đến bến đỗ hạnh phúc sau thời gian yêu đương, đồng hành rất lâu bên nhau.

Chuyện tình đẹp của cặp đôi tài sắc Bình An và Phương Nga

Đầu năm nay, Bình An đã bí mật tổ chức buổi cầu hôn Phương Nga ngay sát ngày Lễ Tình nhân 14/2, Phương Nga gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Bình An trước sự chứng kiến của một số bạn bè thân thiết. Sau hành trình yêu suốt bốn năm, người hâm mộ được thấy cặp đôi Bình An và Phương Nga chính thức về chung một nhà.

Dàn bê tráp toàn Á hậu, Hoa hậu, diễn viên đình đám trong lễ ăn hỏi Phương Nga và Bình An. (Ảnh: ST)

Cặp đôi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu tháng 9 và dự kiến tổ chức đám cưới vào cuối tháng 10. Trước đó, trong một cuộc trò chuyện với Dân Việt, Bình An từng chia sẻ: "Tôi không muốn ngày trọng đại của mình quá ồn ào. Tôi và Nga đều muốn dành sự riêng tư cho mình trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Thời điểm cầu hôn Phương Nga, mọi người hỏi tôi khi nào sẽ tổ chức đám cưới. Tôi nói rằng, đám cưới sẽ tổ chức vào tháng 9 nhưng vào năm nào thì tôi chưa nói trước".

Hoa hậu Ngọc Hân đã có mặt từ sớm để sửa soạn trang phục cho đàn em. (Ảnh: NVCC)

Như vậy, tháng 9 âm lịch năm nay, người hâm mộ được chúc phúc cho "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi trai tài gái sắc này. Bình An và Phương Nga từng có thời gian hẹn hò kín đáo, Bình An cũng từng né tránh nhắc đến đời tư trước truyền thông, đặc biệt là sau khi Phương Nga trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và diễn viên Đình Tú đỡ tráp cho cô dâu Phương Nga và chú rể Bình An. (Ảnh: ST)

Bình An chia sẻ với Dân Việt rằng, anh quyết định công khai hẹn hò để cả hai được thoải mái mà không bị "soi" mỗi lần xuất hiện chung. Từ ngày công khai chuyện tình cảm, họ thường xuyên đồng hành tại các sự kiện. Phương Nga cũng từng chia sẻ nhiều điều về Bình An trước khi đi đến hôn nhân. Cô cho biết, cả hai luôn dành cho nhau sự chân thành, không bao giờ giấu giếm điều gì, Bình An cũng luôn thấu hiểu, nỗ lực để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô.

Những hình ảnh mới được hé lộ về lễ ăn hỏi của cặp đôi Bình An và Phương Nga. (Ảnh: ST)

Bình An sinh năm 1993, quê Phú Thọ. Anh được khán giả truyền hình biết đến qua những bộ phim đình đám: Cả một đời ân oán, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Chạy trốn thanh xuân, Yêu hơn cả bầu trời, Gara hạnh phúc... Năm 2018, Bình An xuất sắc giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện truyền hình tại Cánh diều vàng 2018 với vai diễn Quang (thời trẻ) và Linh trong Tình khúc bạch dương.

Á hậu Phương Nga (sinh năm 1998) tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau khi đoạt giải Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018, cô tham gia cuộc thi Miss Grand International cùng năm và vào Top 10 chung cuộc. Cô hiện tập trung xây dựng sự nghiệp dẫn chương trình. Cô là MC của chương trình Cafe sáng và một số bản tin của truyền hình quốc gia.