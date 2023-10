Lê Hoàng Phương mặc bikini quyến rũ, ghi điểm trước phần thi áo tắm nhờ đôi chân dài miên man

Giải Best in Swimsuit tại Miss Grand International 2023 liệu có thuộc về Lê Hoàng Phương?

Sau khoảng một tuần tham gia các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Miss Grand International 2023 tại Hà Nội và Hạ Long (Quảng Ninh), Lê Hoàng Phương và hơn 70 thí sinh tiếp tục di chuyển đến Đà Nẵng. Tại đây, dàn thi sính sẽ tranh tài trong phần thi Best in Swimsuit (Trang phục áo tắm) - một trong những phần thi nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc. Trước thềm tham gia phần thi này, Lê Hoàng Phương gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cô diện trang phục bikini nóng bỏng.

Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 86-61-94cm. (Ảnh: FBNV)

Mỹ nhân gốc Khánh Hòa lựa chọn trang phục bikini màu vàng bắt mắt. (Ảnh: NVCC)

Loạt ảnh Lê Hoàng Phương diện bikini nóng bỏng trước phần thi Best in Swimsuit nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ người hâm mộ. (Ảnh: NVCC)

Được biết, Lê Hoàng Phương sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 86-61-94cm. Người đẹp sinh năm 1995 vốn là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc khi từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và năm 2022. Đáng chú ý, tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Lê Hoàng Phương dừng chân ở Top 5 chung cuộc cùng với giải phụ Best Catwalk.



Tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương gây chú ý khi lọt Top 4 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết: "Để sẵn sàng cho hành trình sắp tới tại Miss Grand International 2023, tôi cùng ê-kíp đã chuẩn bị kế hoạch về trang phục, rèn luyện các kỹ năng quan trọng, chế độ tập luyện cho ngoại hình săn chắc hơn... Tôi đặt mục tiêu gần nhất cho bản thân là vào Top 5 chung cuộc".



Với ngoại hình nóng bỏng và kinh nghiệm trình diễn nhiều năm, Lê Hoàng Phương được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng cô sẽ thắng giải Best in Swimsuit tại Miss Grand International 2023. (Ảnh: FBNV)

Miss Grand International 2023: Thí sinh hé lộ chuyện chưa kể khi tham gia cuộc thi tại Việt Nam



Trước thềm vòng thi Best in Swimsuit diễn ra tại Đàn Nẵng, nhiều thí sinh đã trải lòng về hành trình đến Việt Nam tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023. Theo người đẹp Luciana Fuster - Miss Grand Peru cho biết: "Chuyến bay của tôi kéo dài 36 tiếng. Cụ thể, tôi đã khởi hành từ Peru đến Brazil với tổng thời gian của chuyến bay là khoảng 5 tiếng. Sau đó, tôi tiếp tục phải di chuyển qua các nước khác nhau và chặng cuối cùng của tôi là từ sân bay Doha (Qatar) đến sân bay Nội Bài (Việt Nam). Với tôi, đây là một hành trình dài và gian nan nhưng tôi đã làm được. Thật sự khi đặt chân đến Hà Nội khiến tôi hạnh phúc vô cùng".

Ngoài người đẹp đến Peru, Miss Grand Nam Phi gặp phải sự cố tại sân bay khi đến Việt Nam để tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023. Theo Miss Grand Nam Phi cho biết, cô phải đi chuyến bay dài 13 tiếng để đến Hong Kong (Trung Quốc). "Ban đầu, tôi nghĩ mình có 3 tiếng chờ chuyến bay tiếp theo đến Việt Nam, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1 tiếng. Vì vậy tôi đã phải vội vàng chạy trong sân bay. Đến bây giờ nghĩ lại thời điểm đó, tôi thấy như một phép màu vì tôi đã kịp giờ đến cửa máy bay và không trễ hẹn với Việt Nam", người đẹp chia sẻ.

Nhan sắc xinh đẹp của Miss Grand Peru. (Ảnh: BTC)

Riêng người đẹp Yulia Klymenko - đại diện Ukraine tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023 cho biết, hành trình di chuyển từ quê nhà đến Việt Nam của cô kéo dài khoảng 40 tiếng. "Để có mặt tại Việt Nam, tôi đã trải qua chặng đường dài. Bắt đầu từ quê nhà, tôi phải di chuyển bằng ô tô đến Vienna (Áo) mất hơn 25 tiếng. Tôi chỉ có 3 tiếng để chuẩn bị cho mọi thứ. Sau đó, tôi tiếp tục có chuyến bay từ Budapest (Hungary) đến Dubai. Có nghĩa là từ Vienna đến Budapest, tôi mất thêm 3 tiếng để di chuyển và chuyến bay từ Budapest đến Dubai của tôi kéo dài khoảng 6 tiếng. Và tại Dubai, tôi đã nghỉ ngơi 4 tiếng và sau đó chuyến bay mới cất cánh đến Hà Nội (Việt Nam).

Nếu bạn thử tính thời gian cho cuộc hành trình này thì tôi cũng không thể nói cụ thể được rằng mình đã phải di chuyển mất bao lâu, nhưng tôi nghĩ rằng đó là khoảng 40 tiếng. Tôi có thể khẳng định rằng mình là cô gái có thời gian di chuyển đến Hà Nội dài nhất trong dàn thí sinh Miss Grand International 2023", người đẹp Ukraine bày tỏ.

Người đẹp Yulia Klymenko - đại diện Ukraine tham gia cuộc thi Miss Grand International 2023. (Ảnh: BTC)

Lịch thi trang phục áo tắm tại Miss Grand International 2023 của Lê Hoàng Phương diễn ra khi nào?

Theo BTC Miss Grand International cho biết, Lê Hoàng Phương và dàn thí sinh sẽ tranh tài tại vòng thi Best in Swimsuit vào lúc 10 giờ sáng mai (ngày 12/10) tại Đà Nẵng. Sau phần thi này, các thí sinh sẽ có hành trình khám phá Hội An, Huế trước khi đến TP.HCM để chuẩn bị cho ba đêm thi quan trọng gồm National Costume (Trang phục dân tộc), bán kết và chung kết Miss Grand International 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM).