Lễ hội Trò Trám hay còn được gọi là lễ hội Linh tinh tình phộc được tổ chức hằng năm vào đêm 11 và ngày 12 tháng Giêng, tại miếu Trò (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

Trong 2 ngày lễ hội diễn ra rất nhiều nghi lễ khác nhau, từ hội diễn văn nghệ đến trò chơi dân gian… Đặc biệt, phần thu hút người dân và du khách thập phương nhất chính là phần "lễ Mật". Hằng năm, rất nhiều du khách thập phương tìm về miếu Trò để xem trực tiếp nghi thức "lễ Mật".



Hằng năm, vào thời khắc giao thời giữa ngày 11 và 12 tháng Giêng, tại miếu Trò (xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) lại diễn ra lễ hội Trò Trám hay còn gọi là lễ hội Linh tinh tình phộc. Ảnh: Trung Kiên

Với nghi thức "lễ Mật", lễ hội Linh tinh tình phộc mang đậm tính phồn thực của vùng trung du, đồng bằng châu thổ sông Hồng, phản ánh ước nguyện sinh tồn, cầu mong con người cùng cỏ cây được sinh sôi, xã hội phồn thịnh, đời sống no ấm, hạnh phúc…

Được biết, Ban tổ chức lễ hội Linh tinh tình phộc 2024 đã chọn đôi nam nữ thực hiện nghi thức "lễ Mật" là vợ chồng anh Chử Đức Chiến (SN 1978) và chị Bùi Thị Thanh Huyền (SN 1990). Năm nay là năm thứ 9 anh chị thực hiện nghi thức "lễ Mật" quan trọng trong lễ hội Linh tinh tình phộc.

Ông Nguyễn Hữu Thủy, Chủ tịch UBND xã Tứ Xã cho biết, hiện công tác chuẩn bị lễ hội Trò Trám cơ bản đã hoàn tất. Nhưng lễ hội Trò Trám năm nay có một số thay đổi so với năm 2023.

Theo ông Thủy, trong lễ hội năm nay, khi diễn ra nghi thức "lễ Mật" sẽ không để nhiều người vào bên trong miếu xem trực tiếp như những năm trước. Năm nay sẽ chỉ có người nam, nữ đã được lựa chọn thực hiện nghi thức "lễ Mật" và cụ từ ở trong miếu.

Ngoài ra, phần hội trong ngày 12 tháng Giêng cũng có một số thay đổi về số lượng các hoạt động văn hóa văn nghệ, trò chơi so với năm trước.

Tại Lễ hội Linh tinh tình phộc 2024, sẽ chỉ có đôi nam nữ thực hiện nghi thức lễ Mật ở trong miếu. Ảnh: Trung Kiên

Theo nghi thức truyền thống, sau lễ tế (lúc 23 giờ ngày 11 tháng Giêng), đúng 0 giờ (ngày 12 tháng Giêng), cụ thủ từ miếu Trò thắp hương và rước "nõ nường" - hai vật tượng trưng cho giới tính nam và nữ (được làm bằng gỗ, sơn màu đỏ) thờ trong miếu Trò và trao cho đôi nam nữ.



Người nam đóng khố, cởi trần, đầu chít khăn đỏ, cầm "nõ"; người nữ mặc yếm đỏ, váy thâm, đầu vấn khăn, cầm "nường".

Sau khi làm lễ khấn thần miếu xong, tất cả đèn, nến đều tắt, cụ chủ tế hô ba lần khẩu lệnh "Linh tinh tình phộc". Sau mỗi câu "Linh tinh tình phộc", đôi nam nữ chạm mạnh "nõ nường" vào nhau.

Sau khi hoàn thành, đèn nến trong miếu bật sáng trở lại; cụ Thủ từ sẽ vái lạy thần linh, đánh chiêng trống để báo mừng "lễ Mật" thành công.

Tiếp đó, cụ Thủ Từ sẽ hô to “Tháo khoán” và mọi người bên ngoài lúc đó sẽ tự do vui chơi. Người xưa quan niệm, nếu cả 3 lần, hai vật này chạm đúng vào nhau thì năm đó dân làng sẽ gặp nhiều may mắn, thắng lợi.