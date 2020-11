Lễ hội Thời trang Quốc tế tại Việt Nam quảng bá văn hóa và du lịch

Chiều 25/11, buổi ra mắt Lễ hội Thời trang Quốc tế tại Việt Nam được diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ như: diễn viên Anh Dũng, người mẫu Nguyễn Hợp, Thùy Dương, Tùng Leo, nhà thiết kế Nguyễn Công Trí… Tại đây, ban tổ chức Lễ hội Thời trang Quốc tế tại Việt Nam công bố chuỗi sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới.

MC Tùng Leo chụp ảnh kỷ niệm bên nhà thiết kế Nguyễn Công Trí.

Lễ hội Thời trang Quốc tế tại Việt Nam có sự tham gia của nhiều nhà thiết kế nổi tiếng như: Adrian Anh Tuấn, Lâm Gia Khang, Lý Giám Tiền, Hoàng Minh Hà, Lê Lâm, Tiến Truyển… Ngoài ra, Lễ hội Thời trang Quốc tế tại Việt Nam sẽ có sự xuất hiện của nhiều người mẫu, ca sĩ nổi tiếng.

Được biết, lễ hội Thời trang Quốc tế tại Việt Nam là một sự kiện kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và trải nghiệm du lịch. Thông qua các bộ sưu tập, ban tổ chức muốn quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam. Sự kiện thời trang này sẽ được diễn ra từ ngày 25-27/12 sắp tới.

Lễ hội Thời trang Quốc tế tại Việt Nam là một sự kiện kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và trải nghiệm du lịch.

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn giới thiệu về "Fashion Show – The 1st Spring" và "Miss Fitness". "Fashion Show – The 1st Spring" là phần tiếp theo thuộc quy mô chuỗi sự kiện lễ hội Thời trang Quốc tế tại Việt Nam. Chương trình có chủ đề riêng biệt, hứa hẹn mang đến không khí và hơi thở tươi mới. "Fashion Show – The 1st Spring" dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021.

"Miss Fitness" là chương trình nhằm tìm kiếm hình ảnh của người phụ nữ hiện đại. Họ sở hữu nguồn năng lượng tích cực, vẻ đẹp khỏe khắn của người phụ nữ Việt Nam. Chủ đề của "Miss Fitness" năm đầu tiên là "Dare to live". Chủ đề này như một thông điệp gửi tới phái đẹp rằng: người phụ nữ thời đại mới dám vượt qua mọi giới hạn bằng năng lượng tích cực và đam mê. Họ dám sống, dám làm, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. "Miss Fitness" dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2021.