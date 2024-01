Lễ khai mạc Asian Cup 2024: Tuyệt phẩm thần thoại tạo sức hút độc đáo

Lễ khai mạc Asian Cup 2024 lung linh, huyền ảo

Tại sân vận động Lusail có sức chứa 88.000 chỗ ngồi, Qatar đã mang đến một lễ khai mạc Asian Cup 2024 đầy ấn tượng. Bỏ qua một số chi tiết có thể chưa hoàn toàn đúng như kịch bản như kiến, lễ khai mạc đã thể hiện đúng với tinh thần tạo ra nét riêng rất đặc biệt mà ban tổ chức khẳng định.

Trước đó, ông Hassan Rabea Al Kuwari - Giám đốc điều hành Tiếp thị và Truyền thông của ban tổ chức Asian Cup 2024 khẳng định: "Lễ khai mạc sẽ là một bất ngờ đối với tất cả mọi người. Sẽ có những sự kiện đặc biệt được tổ chức dành cho người hâm mộ".

Lễ khai mạc Asian Cup 2024 diễn ra đầy màu sắc và có nét riêng của thần thoại Ả Rập. Ảnh: 24h

Trên thực tế, lễ khai mạc đã thể hiện sự chuẩn bị đầy ý tưởng, có tính sáng tạo và lôi cuốn tuyệt vời của Qatar. Lễ khai mạc được đặt lên là "The Lost Chapter of Kelileh and Demneh" (tạm dịch: Chương thất lạc của Kelileh và Demnel) diễn ra rất kỳ ảo dù các diễn viên chỉ sử dụng tiếng Ả Rập, không có thêm phiên dịch sang tiếng Anh hay ngôn ngữ nào khác có thể tạo những khó khăn phần nào với nhiều khán giả.

Kelileh và Demnel là tên một cuốn sách nổi tiếng của người Ả Rập, gồm có 15 chương với những câu chuyện thần thoại đầy cuốn hút về những anh hùng dân tộc được ẩn dụ thành các loài động vật. Trong cuộc hành trình của các nhân vật này, Kelileh và Demneh với tư cách người kể chuyện đã làm nổi bật thông điệp về sự nhân đạo, lối sống đạo đức giữa con người với nhau, đồng thời thể hiện mong muốn mọi người sống thật tốt đẹp.

Sự thể hiện của các diễn viên trong "Chương thất lạc của Kelileh và Demneh" mang đến sức hút lớn với khán giả theo dõi lễ khai mạc. Anh: 24h

Sau đó, đội trưởng của 2 đội tuyển Qatar và Palestine là Hassan Al-Haydos và Musab Al-Batat lên sân khấu đọc diễn văn. Cũng tại lễ khai mạc, có cả tiết mục văn nghệ đặc sắc được thể hiện thông qua bài hát của một nữ nghệ sĩ mặc bộ quần áo abaya màu trắng truyền thống Ả Rập.

Lễ khai mạc Asian Cup 2024 khép lại với loạt pháo hoa rực rỡ được bắn trên sân vận động Lusail. Thời lượng của buổi lễ này ngắn hơn so với lễ khai mạc World Cup 2022 mà Qatar cũng là chủ nhà, nhưng vẫn tạo được ấn tượng rất riêng. Điều này là điểm nhấn để tăng thêm sự đa dạng và tạo đà để 51 trận đấu của Asian Cup 2024 diễn ra sôi động, giàu tính cống hiến, mang đến những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn với người hâm mộ.