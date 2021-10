Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV: Báo chí phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống

Tại Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt vinh dự đoạt 1 giải B và 1 giải C



Cụ thể, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia quyết định tặng Giải B Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Đỗ Doãn Hoàng (bút danh Lãng Quân), Hoàng Chiên (bút danh Văn Hoàng). Giải B cho loạt bài "Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ", gồm 5 bài: Bài 1: Điều tra độc quyền: Lời man trá trong các rừng nghiến khổng lồ; Bài 2: “Vào hang ổ” gỗ nghiến cùng lâm tặc; Bài 3: "Lâm tặc" vào vai tổng đạo diễn tiêu thụ gỗ nghiến trái phép; Bài 4: “Ông trùm” nhận lỗi sau song sắt và góc nhìn của người trong cuộc; Bài 5: Cơ quan chức năng khởi tố vụ án.



Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cũng quyết định tặng Giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV - năm 2020 cho nhóm tác giả: Lưu Quang Định, Cao Văn Hùng, Trần Thị Mỹ Hằng, Nguyễn Thị Nhật Lệ, Lê Đình Việt. Giải C cho loạt bài "Hòa giải dân tộc" gồm 4 bài: Bài 1: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Con người sinh ra không phải để hận thù; Bài 2: GS.BS Trần Đông A: Sứ giả hòa giải dân tộc và nụ cười tận hiến; Bài 3: Nhà báo Nguyễn Quang Trường: Trải nghiệm Việt Nam để trân trọng giá trị của hòa bình; Bài 4: Chuyên gia kinh tế Huỳnh Bửu Sơn: Phẩm chất hàng đầu của người trí thức là yêu tự do và tôn trọng chân lý.